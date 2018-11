Weezer til Malakoff

Nyhende

I dag vart det klart at etter 18 år kjem eit av verdas største rockeband, nemleg det amerikanske rockebandet Weezer, til Norge, og skal spele på Malakoff 2019 og Buktafestivalen i Tromsø, som begge blir arrangert 18.-20. juli 2019. Dei to festivalane har hatt eit samarbeid rundt fellesbooking i fleire år, og i år har dei altså klart å booke Weezer som er kjend for låtar som «Island In The Sun» og «Beverly Hills»,», «Say it Ain't so».

– Det har vore ein stor draum for meg og for veldig mange andre å få oppleve Weezer på konsert i Norge. No får vi nettopp det – og det i heimbygda. Det er til å få tårer i auga av, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal.

Frå før er Madrugada og Sigrid klare for Malakoff 2019.