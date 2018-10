Sigrid til Malakoff

Nyhende

Skamlaust rå, uanstrengt og makelaus - ein popkomet av verdsklasse - SIGRID kjem endeleg til Malakoff!

Sigrid er kanskje den artisten vi har sett på konsert dei siste åra som har imponert oss mest. For eit rått naturtalent, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal



Med heidundrande hyllest i ein samla verdsbransje, opp mot 400 millionar streams globalt, utpekt til BBC Music’s Sound of 2018 og utselde konsertar verda over har SIGRID for alvor planta den internasjonale popfoten sin i musikkverda. Og dette er berre starten: framtida bringer Royal Varietyshow i London, ny musikk og store konsertar i inn og utland.

Dermed er både rockelegendene Madrugada og Norges største pophåp Sigrid klare til Malakoff19.