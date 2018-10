Med fokus på norsk ull

Nyhende

Sist laurdag hadde Eid Husflidslag og Davik og omegn Husflidslag stand på Amfi Nordfjord.

– Norsk ull er viktig, og vi ønskjer å trekkje den fram både som ein ressurs, men også for det miljøvenlege. Vi ønskjer ei bevisstgjering på norsk ull, og at vi må bruke den. Det er ikkje berre å kjøpe garn, og tru at det er norsk, seier Marita Røyset, leiar i Eid Husflidslag.

Ullveke

Då dei markerte ullveka viste dei både strikking, stopping av sokkar, spinning, nålefilting, kabylsk vev, og ikkje minst kardemaskina var populært hos forbipasserande. Mange ville sjå korleis ein kan karde ulla.

– Mange tykkjer det er interessant å sjå korleis ein behandlar ulla på kardemaskina, fortel Røyset.

Husflidskonsulent i Sogn og Fjordane, Synnøve Eriksen Vadøy, var også på plass på Nordfjordeid i helga.

– Det er viktig å bevisstgjere folk om norsk garn. Mange har ikkje kjennskapen frå næringskjeda frå sauen til garnnøstet i butikken, fortel Eriksen Vadøy.

Ho viser til at mange får ei aha-oppleving når dei vert meir medvitne til kva slags type garn som finnast.

Auke

Husflidskonsulenten synest det er svært kjekt at strikking har vorte så populært igjen, og at unge vaksne tar fram igjen gamle strikkeoppskrifter frå 60-70-talet. Gamal tradisjon har vorte trendy igjen.

– I fire år har vi hatt ull som hovudsatsing, og vi har fått tilbakemelding om at kjende norske ullgard har hatt 20 prosent vekst på salet av norsk garn. Tidlegare var det også slik at norsk ull ikkje vart sett på som bra nok til å kunne brukast i bunadsstoff.

– Det er det no ei endring på, fordi ein mellom anna har fått ein ny måte å sortere ull på, fortel ho.