Tilrår avslag for Lunden Handelspark

Nyhende

Nordplan AS har på vegner av Lunden Handelspark AS søkt om rammeløyve for oppføring av forretningsbygg i Lunden Handelspark på Skaffarmarka.

Saka skal handsamast av teknisk- og samfunnsutval tysdag og rådmannen tilrår at søknad om rammeløyve for byggverk til detaljhandel vert avslege.

Etter rådmannen si samla vurdering er tiltaket i samsvar med detaljreguleringsplan for Skaffarmarka.

Avslaget er grunngjeve med at dei materielle krava i regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesentra vedrørande avgrensing av sentrum ikkje er på plass.

Avhengig av sentrumsavgrensing

Kommuneplandelplan for sentrumsavgrensing under utarbeiding, og planen vil vere klar for offentleg ettersyn i november/desember. Administrasjonen sitt framlegg i den saka vil innebere at Lunden ligg innanfor sentrumssona. Ei slik avgrensing gjer at regional plan ikkje lenger er til hinder for etablering av detaljhandel i Lunden. Søknad om rammeløyve kan då gjevast.

Regional planføresegn

Av vurderinga frå rådmannen går det fram at etablering av handelspark med detaljhandel ikkje berre er avhengig av detaljreguleringsplan, men også bestemmelser i regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesentra.

Kommunane skal legge til grunn føresegner i regional plan i si sakshandsaming etter plan- og bygningslova. Føresegnene i regional plan seier at: «Som hovudregel skal all handelsverksemd lokaliserast i sentrumsområde». «Avgrensing av sentrumsområde skal vere fastsett i gjeldande kommuneplan, eller etter ei planfagleg vurdering kan ein avgrense sentrumsområde i områdereguleringsplan».

Avgrensing av sentrumsområdet ein føresetnad for å gje løyve til handelspark. Dette arbeidet er sett i gang, men planforslaget har ikkje vore til offentleg ettersyn.

I administrasjonen si vurdering heiter det at ein kan hevde at området heilt klart er oppfatta som eit sentrumsareal, men dei materielle krava til avgrensing i lovverket er ikkje stetta.

Dersom ein snur argumentasjonen og seier at området er heilt klart utanfor sentrum, ligg det i regional plan ei begrensing på 3000 m2 som Eid kommune har nytta storparten av allereie.

Etter rådmannen si vurdering er tiltaket difor i strid med materielle krav i regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesentra. Det er difor heimel til å gje avslag etter plan- og bygningslova.

Bruksareal på 3105 m2

Søknaden gjeld eit forretningsbygg i omtrent to like store seksjonar, oppgjeve med eit samla bebygd areal på 2736 m2 og eit bruksareal på 3105 m2. I tillegg kjem parkering på om lag 760 m2. Det er oppgjeve at det skal nyttast 1370 m2 til dagligvare og 1366 m2 til anna detaljhandel. I tillegg kjem eit bruksareal på 422 m2 på plan 2 til tekniske rom.

Tiltaket har vore nabovarsla, og det er kome to merknader til tiltaket. Din Bustad AS har kome med merknader som vedkjem situasjonsplan, og Nordplan AS har føreteke endringar i tillegg til søknad kor merknadene har vorte ivareteke.

Opprinneleg vart det søkt om dispensasjon frå arealformål, men Nordplan AS legg no til grunn at tiltaket er i samsvar med detaljreguleringsplan. Nordplan AS legg til grunn at heile planområdet må sjåast på som eitt område når det gjeld berekning av andel detaljhandel.

Statens Vegvesen har hatt dispensasjonssøknaden til uttale, og gjev ei omfattande fråsegn, kor dei tek opp plangrunnlag, rekkefølgjekrav og høve til overordna regional plan for arealbruk. Dei peikar spesielt på at det er krav om opparbeiding av kryss mellom næringsområdet og E39/Rv.15, og gjer merksam på at gjeldande regelverk kan medføre krav om svingefelt på E39/Rv.15.

Tilrår nærare analyse

Statens Vegvesen meiner at det før saka vert lagt fram til politisk vedtak må gjennomførast ei nærare analyse av trafikkforholda, for å sjå kva krav gjeldande regelverk set som følgje av denne utbygginga, og om trafikktryggleiken for dei syklande og gåande er tilstrekkeleg ivareteken. Avslutningsvis meiner Statens Vegvesen at Eid kommune sitt arbeid med avgrensing av sentrum burde vere sluttført før ein vurderer om det er ønskjeleg med opning for detaljhandel.

Krysset først

Omsøkt tiltak er plassert i område F/K/T, som i følgje føresegnene skal prioriterast for tenesteytande verksemder som til dømes trafikkstasjon. Vidare seier føresegnene at området kan nyttast til etablering av større plasskrevjande serviceverksemder og engroshandel, samt detaljhandel for varegrupper som er plasskrevjande. Det er krav om byggverk i minimum to etasjar og maksimum 3 etasjar. Utbygging av område F/K/T har i tillegg ei rekkefølgebestemming som seier at kryss mellom E39 og området F/K/T skal vere opparbeidd i tråd med gjeldande regelverk før planområdet vert utbygd. Det skal i tillegg utførast naudsynte sikringstiltak av jordskråninga i vest før utbygging av F/K/T. For område for forretning kan det førast opp bygningar for forretning for plasskrevjande varer. Området skal prioriterast for etablering av større, plasskrevjande serviceverksemder og engroshandel. Området kan nyttast til detaljhandel for varegrupper som er plasskrevjande. Byggverket er tenkt oppført med to etasjar, kor andre etasje dekker kun ein del av arealet. Gesimshøgde er sett til 6 m.