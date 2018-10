Skal vere ferdig seinast innan utgangen av 2021

Nyhende

Fjordabladet har stilt spørsmålet vidare til Statens vegvesen der Sverre Måge sit med ansvar for tunnelutbetring på riksvegar. Han fortel at Lotetunnelen, tunnelane i Skredestranda og Kjøshammartunnelen ligg inne med midlar, og at ein reknar med prosjektering våren 2019.

Handlar om tryggleik

Oppgraderingsprosjektet handlar om tryggleik og gjeld i hovudsak naudutstyr, lys, ventilasjon og drenering. Arbeidet i tunnelane i Eid og på Kjøs vert truleg starta opp i slutten av 2019 eller i byrjinga av 2020 og skal vere sluttført innan utgangen av 2021.

Då vil det forhåpentlegvis verte både DAB-dekning og mobildekning i alle tunnelane.

Akkurat kva arbeid som skal utførast vil variere litt frå stad til stad, alt etter kor gammal tunnelen er, lengd, trafikkmengd og standard. Det er difor laga eigne tiltaksplanar for kvar einskild tunnel.