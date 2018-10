Nyhende

Stad Høgre vart skipa på møte i Bryggja Grendahus den 16. oktober 2018.

På same møte vart Geir Årvik, frå Stadlandet, vald listetopp til kommunevalet i 2019. Geir er i dag kommunestyre- og formannskapsmedlem for Selje Høgre. Han sit også i fellesnemnda for Stad 2020 der han har vist at han evnar å arbeide for felles mål i den nye kommunen og evnar å sjå heilskapen i det vi no skal bygge saman, heiter det i ei melding frå Stad Høgre.