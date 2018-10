Statssekretær Atle Hamar (V):

– Reint hav er framtida

– Eg er imponert over det eg har fått sjå av optimisme og skaparkraft på kysten av Nordfjord. Klarer vi å halde havet reint, legge til rette for nyskaping og forvalte naturressursane berekraftig, så ligg alt til rette for vekst i nye Stad kommune.