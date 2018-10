Rekord i talet på nye junior-kundar

Nyhende

Sparebanken Vest har 24 tilsette i regionen Sogn og Fjordane, fordelt på seks kontor. Regiondirektør Tore Dvergsdal kan fortelja at dei gode resultata til banken ikkje nødvendigvis åleine kjem via dei digitale kanalane.

– Vi noterer oss for ein fin kundevekst i tredje kvartal, noko som er gledeleg. Spesielt innan utlån er resultata gode, med ein auke på 12 prosent. Vi er ein fin gjeng med tilsette i regionen, som er flinke til å møta kunden ute der kunden er fysisk. Dei møta trur eg berre vert berre meir og meir viktig i ein digital kvardag. Samstundes ser eg òg at det er ein god auke i kor mange som brukar nettbanken vår. Spesielt innan aldersgruppa «over 60», registrerer vi at fleire og fleire vert heldigitale kundar. Vi skal vera gode i alle kanalar, og det trur eg vil halda fram å bidra til gode resultat for Sparebanken Vest-konsernet, seier Tjensvold.

Han legg òg til at det har vore ein god auke i talet på nye kundar under 13 år.

– Vi synest det er oppdragande at barn og unge får sine eigne bankkort, og kan læra seg verdien av pengar som ikkje er synlege. Det vert færre og færre kontantar i omløp, og det å meistra eit bankkort meiner vi er viktig i dagens pengesamfunn, seier Dvergsdal.

Solid drift gjev godt resultat

Sparebanken Vest leverer godt på alle frontar. Vi har lønsam vekst i både person- og bedriftsmarknaden, kostnadsutviklinga er flat og tapa moderate. I eit kvartal utan engangseffekter leverer banken eit særs godt resultat på ordinær drift, seier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Nye digitale løysingar

Digitale kanalar og løysingar utgjer ein stadig større del av verksemda i Sparebanken Vest, både knytet til meir tradisjonelle produkt og tenester, og i aukande grad nye forretningsområder.

– På han eine sidan jagar vi høve der digitale løysingar gjev kundane ein endå enklare kundeoppleving og medfører ein effektivisering for banken, samstundes som vi ser på nye forretningsmoglegheiter som ny teknologi kan tilføra oss. Over 17 000 eksisterande bustadlånskundar har i løpet av berre fire månader sett på den sjølvbetente løysinga for å auka bustadlånet sitt. Det fortel oss i klartekst at kundane set pris på enkle digitale løysingar som møter behova deira. Og det gjev banken ein effektiviseringsgevinst på baksida ved at vi kan omfordele ressursar, fortel Jan Erik Kjerpeseth.

Sparebanken Vest har gjennom 2018 lansert fleire store nye satsingsområde som ikkje ville vore mogleg for berre nokre år tilbake.

– Når vi for ein månad sidan offentleggjorde planane om ein ny nasjonal bank berre på mobil, var det noko vi ikkje kunne ha sett for oss då vi lanserte dagens mobilbank. Men skal vi kunna hevda oss i bankmarknaden i framtida, må vi fortløpande tilby kundane løysingar og produkt som gjev dei meirverdi, og nokon gonger inneber dette at vi må tore å gå opp nye stiar, seier Kjerpeseth.

Hovudtal tredje kvartal 2018 (2017 i parentes):

Resultat før skatt: 544 mkr (513 mkr)

Rentenetto: 1,47 % (1,50 %)

Tap på utlån og garantiar: 40 mkr (18 mkr)

Eigenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 11,7 % (12,2 %)

Rein kjernekapitaldekning (Basel 1 golv): 15,0 % (14,9 %)