Nordfjord Taekwondoklubb 20 år

Nyhende

Jubileet til klubben på Nordfjordeid blir markert med treningshelg 27. til 28. oktober i Kjølsdalen.

Der har klubben klart å få med seg Grandmaster Cho Woon Sup. Han er frå Korea, og har budd i Norge sidan 1987. Cho Woon Sup er den høgaste graderte innan taekwondo i Norden. I dag bur han i Bergen, og reiser mykje rundt for inspirasjon for klubbar.

Master Anna Kim har budd i Norge i berre nokre få år. Ho har utdanning innan taekwondo frå eit universitet i Sør-Korea. I Norge har ho teke intensiv trening direkte under Grandmaster Cho Woon Sup og fungerer som hans lærarassistent.

Nordfjord Taekwondoklubb er ein av tre klubbar i Sogn og Fjordane. Dei andre to er i Førde og Florø. Klubben på Nordfjordeid har i dag fleire med graderte belte, pluss ein gjeng med nybyrjarar. Peter Zenhentbauer, som starta opp klubben, er trenar saman med Vidir Reyr Bjørgvinsson.

Til helga blir det både trening under leiing av Grandmaster Woon Sup og master Anna Kim på Kjølsdalen montessoriskule, samt kjekke aktivitetar og sosialt samvær. Helga blir avslutta med oppvisning.