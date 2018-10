Lågtrykk over Island gir vind på Vestlandet

Nyhende

– Vestlandet har allereie litt byevêr, men det blir jamnare nedbør når dette vêret kjem inn over landet. Det vil føre til høgare temperaturar og aukande snøgrense, seier vakthavande meteorolog Ragnhild Nordhagen i Meteorologisk institutt til NTB.

Vindstyrken kjem truleg opp i stiv kuling utsette stadar på Vestlandet og i fjellet i Sør-Noreg. Lågtrykket kjem til å flytte seg vidare austover og bli svekt på ferda. Dermed blir det gradvis rolegare torsdag og innover mot helga.

– Når vi kjem til helga, er det lågtrykket over Karahavet som gjer at det blir gradvis kaldare. Det kjem nok enkelte byer nord på Vestlandet og i Trøndelag. Sør for Stad blir det lettare vêr. Søndag blir det opphaldsvêr i heile Sør-Noreg, slik det ser ut no, seier Nordhagen.