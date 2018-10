Song, dans og felles glede

Nyhende

– Det er veldig kjekt. Her møter vi mange forskjellige, og så lærer vi nye ting, dans, kultur og slikt. Dette er veldig bra, fortel Amani (18) og Taghrid (25). Dei kjem opphavleg frå Syria, men har budd på Eid i to år. Laurdag storkoste dei seg i Operahuset.

Spennande

– Dette er spennande med første felles samling. Vi har øvd kvar for oss, og no er vi alle samla for første gang. No gjer vi ting på tvers, fortel operasjef Kari Standal Pavelich.

– At vi klarer å samle 80 stykk her er ein verkeleg flott respons, fastslår ho.

Då Fjordabladet var på plass laurdag var det fullt på scena i Operahuset, der det mellom anna vart sunge norske barnesongar og dansa syriske dansar.

Seinare kjem mellom anna Arne Sølvberg for å lære frå seg Nordfjordhalling og Nordfjordspringar. Det vert med andre ord allsidig.

Fleire kan bli med

Oline Løvlid hadde med seg seks deltakarar frå Hornindal.

– Vi er til vanleg dobbelt så mange. Å vere her er ei oppleving for alle. Vi har allereie sett at dette er veldig flott å vere med på. Men vi har så vidt begynt, og mange av dei ser fram til å vise det dei kan på dei tre konsertane vi skal ha i april. Og så er dei spent på kva andre dansar andre har med seg, fortel Løvlid. Ho påpeikar på at det framleis er høve til å vere med på Fargespel.

– Dei som er med er frå sju til 25 +, og her er plass til fleire, seier ho.

Samarbeid

Det er Opera Nordfjord, Operahuset Nordfjord og alle Nordfjord-kommunane som står bak Fargespel og inviterer til eit uvanleg sceneshow i april. Dette vert også ein sentral del av operahuset si tiårsfeiring.

Fargespel Nordfjord – med nylaga, nynorsk logo for første gong – er no etablert. Spente og motiverte medarbeidarar i heile Nordfjord er i full sving med å arbeide fram ei framsyning heilt utanom det vanlege.

For få veker sidan kom kulturminister Trine Skei Grande på Opera Nordfjord si framsyning av La Boheme. Då hadde ho med gladmeldinga om at regjeringa har sett av 400.000 kroner til prosjektet Fargespel Nordfjord.

Regjeringa har sett av pengar til kulturprosjekt som femner breitt og tek opp i seg det og dei som vanlegvis ikkje er i fremste rekkje.

– Vi har gått gjennom alle kulturinstitusjonane og sett på kva prosjekt dei held på med. Det vi har vore opptatt av er mangfald og integrering. Fargespel, som Opera Nordfjord jobbar med, har i seg nettopp det vi har søkt etter, sa kulturministeren.

Inspirasjon frå Bergen

Fargespill starta i Bergen i 2004 etter initiativ frå Ole Hamre og Sissel Saue, og i mai same år opna meir enn 60 barn og unge frå 20 ulike nasjonar Festspillene i Bergen. Dei fleste av aktørane var komne til Norge som innvandrarar og flyktningar, og førestillinga baserte seg på song og dans dei hadde tatt med seg frå sine heimland.

Framsyninga fekk ei formidabel mottaking, og initiativtakarane såg at dette var eit prosjekt som hadde berekraft. Sidan 2004 har Fargespill utvikla seg til ei rekkje multietniske musikalske møte, der i dag omkring 80 barn og unge frå rundt 30 ulike nasjonar deltek. Kompaniet har fleire førestillingar i løpet av året.

Vidareføring

Ideen er no tatt til Nordfjord, der målet er å samle barn og unge frå alle verdshjørne til å skape musikalsk møte som set spor. Tanken er at ein kan møtast i Fargespel som likeverdige, sjølv om ein kjem frå ulike kulturar.

Michael Pavelich er kunstnarisk og musikalsk leiar, og når sceneteppet går på premieren 5. april er også eit utvida operaorkester på plass på scena i Operahuset Nordfjord.