Hurtigruten droppar Stad skipstunnel

Nyhende

Før helga varsla samferdsleminister Jon Georg Dale at ein må få ned kostnadane før ein kan starta bygginga av Stad skipstunnel. Blant anna må størrelsen på prestisjeprosjektet vurderast, ifølgje statsråden.

No varslar Hurtigruten at skipa deira ikkje kjem til å bruka den planlagde skipstunnelen på seglasen mellom Bergen og Kirkenes. Hurtigruten har vurdert fleire sider ved prosjektet og konkluderer med eit klart nei.

«Ingen av vurderingspunktene konkluderer med at tunnelen er å foretrekke framfor dagens velkjente seiling rundt Stad for Hurtigruten, Hurtigrutens skip og Hurtigrutens gjester. Tvert imot viser gjennomgangen flere sentrale risikomomenter der tunnelen kommer langt svakere ut enn dagens seilingsled», skriv Hurtigruten i eit brev til Samferdsledepartementet, Kystverket og prosjektet Stad skipstunnel.

– Målet med ein skipstunnel ved Stad skal vera å redusera reisetid, redusera forureining og redusera faren for ulykker. For Hurtigrutens del, vil det å bruka tunnelen kort sagt føra til det stikk motsette. Derfor har me vedteke at me ikkje kjem til å bruka tunnelen dersom den blir realisert, seier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til Nynorsk pressekontor.

Seglar utanom utan problem

Stad skipstunnel er planlagd mellom Eide i Moldefjorden og Kjøde ved Vanylvsfjorden i Selje kommune. Skipstunnel ligg inne i investeringsramma for Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029, men er ikkje tilgodesett i statsbudsjettet for 2018.

Tunnelen er i dag dimensjonert for skip som er om lag like store som hurtigruteskipet MS Midnatsol. Hurtigruten har passert Stad sidan kystruta blei utvida til å inkludera Bergen i 1898. Reiarlaget seier det anerkjenner at tunnelen kan ha ein positiv effekt for andre typar skip enn Hurtigruten og Kystruta Bergen–Kirkenes.

– For oss er ikkje Stad spesielt utfordrande for regulariteten. Dei siste 15 åra har me passert Stad nesten 12.000 gonger utan problem. Det er mindre enn ei handfull gonger i året at me vurderer at vêrforholda er så ille at me ikkje kan passera Stad, seier Ege.

I svært dårleg vêr vil det heller ikkje vera trygt å gå ny lei og gjennom tunnel, står det i brevet. Hurtigruten peikar dessutan på fleire årsaker til at dei ikkje kjem til å bruka den planlagde skipstunnelen – blant anna vanskelege seglingsforhold i begge endar av tunnelen, auka forureining, faren for ulykker og endra rutetider.

– Å bruka tunnelen i staden for å segla rundt, vil auka avstanden mellom Måløy og Torvik, gjennom trongt og delvis grunt farvatn. For å få til dette må me auka farten og utsleppa betydeleg, endra ruteplanen, kutta anløp eller redusera liggjetida betrakteleg i hamnene. Det er ikkje gode alternativ for nokon, seier Ege.

Mindre trygt med tunnel

I kvalitetssikringa av prosjektet blei det mellom anna konkludert med at skipstunnelen gir noko auka risiko for grunnstøyting. Hurtigruten skriv i brevet at dei støttar bekymringa i KS2-rapporten for grunnstøyting og med det også auka fare for akutte utslepp til sjø frå brukarane av tunnelen.

Vidare skriv Hurtigruten at dei ikkje har noko erfaring med å segla i tunnel, og at reiarlaget ser det som ei svakheit at det ikkje er internasjonale krav til sikring og tryggleik i skipstunnelar.

– Marerittscenarioet er røykutvikling eller brann på eit skip inne i tunnelen. Me ser med bekymring på ei evakuering av passasjerskip på veg gjennom tunnelen, og kan ikkje sjå korleis redningsutstyr som livbåtar og flåtar skal kunne brukast inne i tunnelen, seier Ege.

Ser lite turistpotensial

Frå 2021 skal Havila Kystruten også gå mellom Bergen og Kirkenes. Reiarlaget har sagt at skipa deira vil segla gjennom Stad skipstunnel. Reiarlaget meiner det er eit stort potensial for turisme knytt til tunnelen.

Hurtigruten har ikkje tru på at skipstunnelen ved Stad vil bli ei trekkplaster for gjestane sine. Dei viser i brevet til at skipa deira ville ha passert tunnelen i tida 05.30–06.30.

– Me har ei stund blitt møtt med argumentet om at tunnelen kan marknadsførast internasjonalt som ein stor turistattraksjon. For Hurtigruten sin del vil tunnelen ha ein svært avgrensa verdi i marknadsføringa – på same måte som bruer eller vindmølleparkar. Våre gjester kjem til Noreg for å oppleva aktive, naturbaserte opplevingar, seier Ege.