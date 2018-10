Ønskjer meir 50-sone på Fv. 663

Nyhende

Varaordførar Kirsti Ohrvik Olsen (V) tok i formannskapet opp sak om nedsett fartsgrense på FV 663 Skipenes-Nor. Bakgrunnen er at vegvesenet tilrår å redusere fartsgrensa frå 80 km/t til 50 km/t i ei lengde på 400 meter på Bjørlo, og Olsen påpeika behovet for nedsett fartsgrense også andre stadar på strekninga mellom Skipenes og Nor, ikkje minst i Kviane.

Det kom fram at kommunalsjef for teknisk og samfunn, Elin Leikanger allereie hadde sendt eit høyringssvar til vegvesenet om saka. Der går det fram at Eid kommune er samd i at fartsgrensa vert redusert, til beste for trafikktryggleiken i området. – Vi vonar at erfaringane frå tiltaket vert så gode at de i ettertid også kan vurdere å redusere fartsgrensa i andre trafikkfarlege område. Vi viser konkret til andre delar av strekninga Skipenes-Nor, som er skuleveg for barn og unge og der fartsgrensa er 80 km/t, skriv Leikanger.