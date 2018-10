Folk stod klare

Nyhende

– Det har vore heilt supert, seier Janne Endal Andersson om innsatsen under TV-aksjonen NRK 2018 som går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skape eit varmare og inkluderande samfunn. TV-aksjonen fekk i år inn 241 276 064 kroner totalt, og 307 812 av desse vart samla inn i Eid kommune. Eid ligg på ein 184.-plass av totalt 423 kommunar i landet, noko som utgjer 49,99 kroner per innbyggjar, og er 4,45 kroner over landsgjennomsnittet. I Sogn og Fjordane, som samla inn 5 712 843 kroner totalt, ligg Eid på ein 15.-plass av 26 kommunar, fordelt på innbyggjarar.

God innsats

Anders Berg Steen var ein av 100 folkehøgskuleelevar, i tillegg til enkeltpersonar, som gjekk med bøsser rundt om i Eid søndag.

– Det var kjempebra mottaking då vi kom på døra. Dei fleste stod klare med pengane

– I alle fall dei eldre, konstaterer han.

Ifølgje Andersson og ordførar Alfred Bjørlo har bøsseberarane gjort ein kjempejobb.

– Det har vore eit stort engasjement i år. Vi vil takke alle som har vore ute med bøsser og alle som har gjeve pengar, seier ordføraren.

Auksjonar

I tillegg til bøsser, har det vore konsert i Eid kyrkje som samla inn over 11 000 kroner, to smykke laga av Katrine Berg som vart auksjonert for 5200 kroner kvar, genser frå Sefar som gjekk for 2500 kroner og ein konsert med Oselie som vart auksjonert for 23 000 kroner.

– Då det var berre eit par minutt igjen av auksjonen med Oselie søndag, låg det høgaste budet på rundt 7000 kroner, men så enda det på 23 0000 kroner. Det var eit skikkeleg «adrenalinkick», fortel Andersson.

Eitt av smykka og konserten med Oselie, som utgjer 28 200 kroner, er ikkje med i tala til Eid kommune ettersom dei går sentralt i TV-aksjonen og P3aksjonen.

Naboduell

I år sende også varaordføraren i Stryn ei utfordring om kven som kunne samle inn mest, til Andersson og Bjørlo, og utfordra difor til ein vennskapleg naboduell.

– Vi sa til Stryn «Bring it on», og til Eid sa vi «Gje så det svir i hjartet». Dette gjorde det ekstra kjekt, så takk til Stryn som utfordra oss, fortel Andersson og legg til at slik det ligg an har Eid gjeve meir per innbyggjar, medan Stryn har gjeve meir totalt.