Nyhende

– Vi kjem til å køyre på! Vi kjem til å ha same konsept, men vi må vise kven vi er, seier Leon Knapskog, i Aske Gatemat og Bryggeri.

Dei første dagane i november tek Aske med sin restaurant og meny til Måløy, medan Kraftstasjonen tek med seg sin til Eid. Gjengen på kraftstasjonen og Aske er gode venner, så dette er ikkje første gong dei jobbar med kvarandre. Sjølv om konseptet med å byte restaurant er nytt for begge, har Aske og Kraftstasjonen jobba med kvarandre både i Nordfjord og i Bergen. No når dei byter restaurant håper dei på å skape litt liv og røre.

– Vi vil at fleire skal opne auga for det vi gjere her. Og så er målet rett og slett å ha det gøy. Vi baserer bedriftene våre på at det skal vere kjekt på jobb, og når vi finner på slike ting så blir det aldri keisamt, fortel Knapskog.

Kul og naturleg

Ideen om å byte restaurant i eit par dagar kom ganske naturleg. Dei to restaurantane hadde lyst å gjere noko saman, og tenkte difor at det hadde vore morosamt å byte restaurant.

– Ideen kom eigentleg berre. Eg sit i styret hos Kraftstasjonen, og då har vi ofte møter der vi finn på ulike ting. Så denne ideen var kul og naturleg, forklarer Knapskog og legg til at det er mange som køyrer til Måløy for å ete der, og omvendt, så no blir det spennande å frakte Aske til Måløy, og Kraftstasjonen til Eid.

– Det er litt for vår del også med tanke på å nå ut til fleire folk og bryte opp kvardagen litt og gjere den litt meir spennande. Vi har vore ute å gjort ting andre stadar, men dette blir noko heilt anna. Vi tek med heile vårt opplegg dit og dei tek med sitt her. Det er veldig flinke folk på Kraftstasjonen, så eidarane kan glede seg til å ha det i nabolaget.

Fyller seg opp

Sjølv om det er enno nokre veker til Aske tek med sin restaurant til Måløy, er det allereie starta å fylle seg opp. Travle men spennande dagar er i vente, ifølgje Knapskog.

– Eg trur det kjem til å bli kjempepopulært. Vi gler oss skikkeleg. Vi har allereie fullt ein av dagane, og resten av dagane er også begynt å fylle seg opp. I tillegg skal vi ha takeaway, så det blir nok nokre travle dagar.