Bli kjent fondet til Stad 2020 har gjeve 30 000 kroner til eit ungdomstreff som skal vere 10. november i Selje samfunnshus, som også blir ein del av kulturnatta i Nordfjord. Arrangementet er for ungdomar frå Eid kommune, Selje kommune og Bryggja. Sjølv om nokre av midlane går til skyss og leige av lokalet, er ikkje innhaldet av ungdomstreffet bestemt enno ettersom planen er at ungdomane sjølv skal forme det.

– Dei fleste åra har vi gjort slik at det har skjedd noko på sjukeheimen og at det har skjedd noko for ungdomane. I år tenkte vi måtte gjere noko då vi høyrde om bli kjent fondet. Difor blir det då blant anna konsert i 17-tida og deretter eit ungdomsarrangement etter det, fortel Maria Helgesen, ungdomskoordinator i Selje.

Bli kjend med kvarandre

Arrangementet som skal vere i november er frå ungdomar frå 8. klasse og oppover. Ifølgje Helgesen er det difor eit alkoholfritt arrangement og svært viktig at det blir respektert.

– Målet er å bli kjent med kvarandre no når vi skal bli ei kommune, og ha ein møteplass. Og så er målet sjølvsagt å ha det gøy, seier ungdomskoordinatoren og legg til at sidan arrangementet er for ungdomar i Eid kommune, Selje kommune og Bryggja, håper Helgesen at rundt fire ungdomar frå alle dei ulike stadane vil vere med å arrangere.

–Det går med fleire eller mindre også.

– Eg trur det blir best, om ungdomane får kome med innspel om kva innhaldet skal vere. Og så er det veldig kjekt og lærerikt å vere med å planlegge eit slikt arrangement og ein får ei meistringskjensle. Eg trur også at ein blir kjend i den prosessen om ein får ei gruppe med ungdomar frå ulike stadar.

Mange moglegheiter

Det er ingen som har meldt seg på planlegginga enno, men det er ikkje for seint.

– Eg oppmodar alle om å seie det vidare. Det er ingenting som fungerer betre enn det. Jo fleire det blir, jo kjekkare blir det, fortel ho og legg til at det er mange moglegheiter for kva innhaldet kan vere.

– Det hadde vore kjekt med eit foredrag først og noko anna etterpå. Ein treng ikkje berre å ha ein ting. Temafest er også noko ein kunne hatt. Det er kjekt om ungdomar kan fortelje kva dei tykkjer er kult.