Ja til fjordhesten

–Dette er svært gledeleg! Fjordhesten er ein viktig del av identiteten og kulturarven vår på Vestlandet. Vedtaket no er eit viktig og godt signal frå fylkeskommunen om at ein no framleis skal vere medeigarar saman med kommunen og Fjordhestlaget. Det gjev ro rundt selskapet og deira arbeid framover, seier Sigurd Reksnes.

Vedtaket i fylkestinget er i tråd med det fylkesutvalet innstilte, etter forslag frå Reksnes. Den gong stemte fylkesutvalet fem mot fire for eigarskap.

Allereie i 2014 var det snakk om at fylkeskommunen ville avvikle eigarskapen i fjordhestsenteret på Eid, og at dette var eit selskap som fylkeskommunen skulle ut av.

Reksnes har tidlegare uttalt til Fjordabladet at fjordhesten er like sterkt del av vår identitet som fjordane og fjella vi har rundt oss.

Både kjekt og viktig

– Dette er veldig, veldig kjekt og viktig, ikkje minst med tanke på at ein no skal inn i store Vestland fylke, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V). Han gjev ros til Sigurd Reksnes (Sp) for å ha løfta saka og gjort eit godt politisk arbeid.

Som ordførar er han særs glad for at fylkeskommunen no er med som "aktiv eigar" i Norsk Fjordhestsenter saman med Norges Fjordhestlag og Eid kommune, og at den usikkerheita ein har hatt siste åra om fylkeskommunen si rolle no er fjerna.

Vedtak: Fylkestinget legg følgjande til grunn for selskapa: