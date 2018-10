Hei og Hå med haustfest på Bryggja

Nyhende

Mange 4H-klubbar i midtre og ytre Nordfjord er snart klare for haustfest.

På søndag blir det haustfest i Bryggja grendehus med program, utstilling av prosjekt, pizza, kaker, kaffi og loddsal. På laurdag blir det haustfest for Troda 4H på Davik.

Søndag 21. oktober blir det også haustfest i Kronhjorten 4H i Ålfoten.

Neste helg blir det heile fire haustfestar i Eid kommune.

Det startar på fredag 26. oktober, då Hestehoven 4H skal ha sin haustfest i Hjelle ungdomshus.

Laurdag 27. oktober blir det haustfest for Heggrosa i grendehuset i Heggjabygda.

Medan det blir haustfest for Ørn i Hennebygda på søndag 28., samt for Fjordhesten i Eid sentrum same dagen.

Søndag 4. november er det Trekløveret 4H i Kjølsdalen sin tur.