Dale varslar kostnadskutt for Stad skipstunnel

Nyhende

– Det er to jobbar me gjer no. Det eine er å sjå på korleis me kan få kontroll på kostnadane. Det andre er å sjå på korleis me kan justera ned kostnadane, seier samferdsleminister Jon Georg Dale til Nynorsk pressekontor. Blant anna må størrelsen på tunnelen vurderast, ifølgje statsråden.

Stad skipstunnel er planlagd mellom Eide i Moldefjorden og Kjøde ved Vanylvsfjorden i Selje kommune. Skipstunnel ligg inne i investeringsramma for Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 , men er ikkje tilgodesett i statsbudsjettet for 2018.

Må kutta kostnadar

Etter at Stad skipstunnel ikkje fekk ei einaste krone i statsbudsjettet, blei det stilt spørsmål ved om prosjektet i det heile tatt blei noko av.

– I utgangspunktet skal dette prosjektet realiserast, men me må få kontroll på kostnadane før me kan gå vidare. Me må vita kva me skal planleggja, seier statsråden.

Dale vil ikkje seia når han veit meir, men seier departementet vil komma tilbake i seinare budsjettrundar. Han avviser samstundes at han trenerer tunnelprosjektet, ein skipstunnel han gjekk til val på at skulle byggjast.

– Prosjektet ligg inne i første del av Nasjonal transportplan som går fram til 2022. Det er framleis tid til å starta opp prosjektet til tide og utan forseinkingar. Men det kan oppstå forseinkingar om ein ikkje får kontroll på kostnadane.

Nasjonal transportplan er styrande

Dale er tydeleg på at det er kostnadsramma i NTP vedteke i Stortinget som gjeld. Regjeringa og støttepartia sette i fjor av 1,5 milliardar kroner i første planperiode (2018–2023) og 1,2 milliardar i andre del (2024–2029). Med desse løyvingane var tunnelen i praksis fullfinansiert, men sidan har kostnadene stige.

Kvalitetssikringa av prosjektet som er styrt av Kystverket kom i mai i år. Den rapporten viste at skipstunnelen ville bli mykje dyrare enn det som først var rekna med.

– Dersom prosjektet skal realiserast anbefaler me ei kostnadsramme på 4,35 milliard 2018-kroner inkl. mva., heiter det i rapporten frå Atkins Norge og Oslo Economics.

KS 2-rapporten konkluderer også med at forventa nytte av Stad skipstunnel er redusert med over 1 milliard kroner (over 60 prosent) sidan regjeringa valde konsept i februar 2015. Det er funna i kvalitetssikringa som gjer at samferdsleministeren snurpar saman pengesekken.

Må vurdera storleiken på tunnelen

Tunnelen er planlagt å vera 1.700 meter lang, 36 meter brei og 50 meter høg, og skal vera den første skipstunnelen av denne dimensjonen i verda. Byggjetida er estimert til 3–4 år. For i det heile å kunne bygga tunnelen innan kostnadsramma bestemt i Nasjonal transportplan, må storleiken på skipstunnelen, og kor store båtar som skal segla gjennom, vurderast på nytt, varslar Dale.

Hurtigruten har sagt at det ikkje er aktuelt å segla gjennom tunnelen. Havila Kystruten, som frå 2022 seglar kystruta mellom Bergen og Kirkenes med fire skip, har sagt at reiarlaget vil bruka tunnelen og at dei ser potensialet i tunnelen som ein turistattraksjon.

– Spørsmålet er kva dei vil lokalt. Vil dei ha hurtigbåtrute, turisme, mindre tunnel, spør Dale. Han seier det er opp til prosjektleiar Kystverket og lokale aktørar som politikarar, næringsinteresser og framtidige brukarar å avgjera dette og sikra framdrifta i prosjektet.