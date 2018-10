Nyhende

Trygg Trafikk jobbar for at minst mogleg skal bli hardt skada eller omkomme i trafikken, og i forbinding med Refleksdagen torsdag tek dei for seg ulike reflekstips i haustmørket.

Tipsa går ut på å blant anna feste refleks på alle jakker, sekkar og vesker slik at ein alltid har refleks i mørket. Vidare tipsar Trygg Trafikk om å bruke minst to refleksar på armar og bein slik at ein er synleg frå alle kantar. Dei trekk også fram at refleksen viser best når den er i rørsle. Det er også greitt å hugse at refleks er forbruksvare, og det er difor greitt å bytte ut dei gamle refleksane med nye.