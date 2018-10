Kritisk VG-blikk på Sødermann AS

Nyhende

Av oppslaget i VG går det mellom anna fram at Sødermann meinte at Oslo hadde «noen fantastiske muligheter» dersom dei registrerte fleire innbyggjarar som psykisk utviklingshemma. I eit tilbod i 2014 anslo selskapet at Oslo kommune kunne få 498 millionar kroner i ekstra overføringar frå staten.

Sjølv seier selskapet at målet er å gi psykisk utviklingshemma det tilbodet dei har krav på.

– Det vi peiker på her, er at det ikkje er grunn til å tru at det er færre psykisk utviklingshemma i Oslo enn elles i landet. Vi peikar altså på at Oslo kommune kanskje ikkje har gjort jobben sin godt nok når det gjeld å ha oversikt over kven av innbyggjarane i hovudstaden som har krav på eit tilbod, skriv Petter Sødermann i e-post til VG.

Sødermann innser imidlertid at å omtale dette som ein «fantastisk mulighet» til Oslo kommune var eit uheldig uttrykk i denne samanhengen. Men han forklarer overfor VG at det dei ønskte var å fortelje Oslo kommune at dei her har ein sjanse til å skape gode levekår for fleire av innbyggjarane sine.

– Det handlar om å motivere dei som arbeider i kommunane til å ikkje la frykt for at dette bli dyrt, stå i vegen for å gi gode tilbod til alle, men heller sjå på kva mogelegheiter som finst i det statlege tilskotsapparatet, seier han til VG.

Registreringa av psykisk utviklingshemma påverkar kor mykje kommunane får i overføringar frå Staten. Ordninga skal vege opp for at det kan koste mykje å gi tenester til denne gruppa.

VG har tidlegare avdekt at talet psykisk utviklingshemma som blir rapportert inn av kommunane, har auka med 3000 personar dei siste ti åra og at statlege myndigheiter fram til no ikkje har kontrollert grunnlaget.

Selje kommune hadde 2319 innbyggere over 16 år i 2017. Av disse var 15 registrert som psykisk utviklingshemma. Det tilsvarer 6,5 personar per 1000 innbyggjarar over 16 år. Siden 2008 har dette talet auka frå 3,1 til 6,5.

Gloppen kommune hadde 4643 innbyggjarar over 16 år i 2017. Av disse var 42 registrert som psykisk utviklingshemma. Det tilsvarar 9 personar per 1000 innbyggjarar over 16 år. Sidan 2008 har dette talet auka frå 6,7 til 9.

Eid kommune hadde 4.849 innbyggjarar over 16 år i 2017. Av disse var 30 registrert som psykisk utviklingshemma. Det tilsvarar 6,2 personer per 1000 innbyggjarar over 16 år. Siden 2008 har dette talet auka fra 5,5 til 6,2.

VG skriv at ein person som har utviklingshemming kan bety over 600.000 kroner i auka overføringer. Dette er frie midlar som kommunane kan bruke der de meiner det er størst behov.

For å få diagnosen psykisk utviklingshemming, skal du ha ein IQ på under 70. I tillegg vert det lagt vekt på kor godt du klarer deg i dagleglivet.

