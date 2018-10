-Heilt udramatisk, meiner styreleiar

Nyhende

NRK melde i dag at cruisekaia på Nordfjordeid ikkje er godkjend, sjølv om over 20 cruiseskip har varsla sin ankomst neste vår. Kystverket skriv til Seawalk Nordfjord AS at kaia ikkje kan takast i bruk før anlegget er godkjend av dei. Sjefsingeniør Knut Stenevik i Kystverket seier til NRK at dei no skal sjå på kva utbetringar som må gjerast i hamna. Det må endringar til før Kystverkets endelege godkjenning ligg føre.

Det er nrk. no som melder at Seawalk Nordfjord As er informert om dette i brev frå Kystverket Den 230 meter lange landgangen blei lagt ut i fjor ved godsterminalen på Nordfjordeid, og cruiseturistar skal kunne gå tørrskodde i land frå skip fortøyd i to bøyer.

Det er venta rundt 20 cruiseskip til Nordfjordeid sommaren 2019, og innan neste sommar må alle formalitetar vere i orden før seawalken kan takast i bruk.

Styreleiar i Nordfjord Seawalk AS Robert Monssen har denne kommentaren til Fjordabladet om saka:

− Det er heilt udramatisk. Kystverket går gjennom berekningane våre, og melder tilbake når dei har konkludert. Kystverket har gjeve uttrykk for at dei ynskjer fortgang i prosessen.

Det er overhovud ikkje tvil om at seawalken kan takast i bruk til sesongstart i mai 2019.