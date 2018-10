Denne bilen set ny standard for rekkevidde i Nordfjord

Nyhende

– Vi er på topp i test, rekkevidde og leveringstid, seier dagleg leiar Idar Sølvberg ved Eid Motor galgenhumoristisk om bilen som er av dei verkeleg store nyhenda dette året. På det siste punktet siktar han sjølvsagt til at bilen er blitt så ettertrakta at ein må forvente opp mot 24 månaders leveringstid.

Med ein prislapp rett i overkant av 300.000 kroner og rekkevidde etter den realistiske WLTP-standarden på 482 km, kan Hyundai Kona Electric vere starten på eit trendskifte i bilmarknaden, med bilar til ein kostnad mange har råd til, og rekkevidde som held for dei fleste. I kombinasjon med gunstige avgifter for elbilar her i landet, fører det til rekordinteresse for Kona.

Ny måte å selje bil på

Sølvberg fortel at Kona også markerer eit skifte i måten å selje bil på.

– For første gong har eg opplevd å få overlevert ei liste med tingarar som vil ha bilen levert gjennom oss. Tingingane føregår gjennom nettstaden kona.no. Der registrerer kjøparen kvar dei vil ha bilen utlevert. Eg har fått overlevert ei liste med 40 namn. Vi håpar dei første vil få bilen utlevert før nyttår i år, seier han og les opp adresser alt frå lokalt i Nordfjord til Førde-området, Hellesylt og Sykkylven.

7.000 har førehandstinga bilen. Dei med lågast nummer i køen får bilen først. Til lenger ut i nummerkøen du kjem til lenger må du rekne med å vente. Sølvberg har eit håp om at den store etterspurnaden gjer at Hyundai set fart i produksjonen, og kortar ned leveringstida.

Tommy Sølvberg som også jobbar på Eid Motor, har nyleg vore på kurs i samband med lanseringa.

– Norge er ikkje ein del av statistikken til dei europeiske landa i samband med måla i klimaavtalen. Difor blir vi ikkje prioritert. På kurset vart det brukt som eit argument for kvifor det tek tid å få bilar hit til landet.

God utnytting på batteriet

Trass i den rekordstore interessa, trur ikkje Idar Sølvberg at Kona Electric vil gå inn og kjempe i toppen av salsstatistikken i Nordfjord på kort sikt.

– Han kunne gjort det om vi hadde fri tilgang på bilar. Men førebels går det for seint med leveringa til at det vil skje.

I ein test side3.no har gjort av bilen frå Oslo mot Geilo og tilbake klarer testsjåføren å køyre dei 480 kilometerane som er gitt opp. Riktig nok ladar han ein gong for å sikre seg mot at bilen skal bli utlada, men testen viser at bilen held det som er lova. Dette er også ein ny trend i utviklinga av elbilar, tidlegare måtte du rekne med å kome deg langt kortare enn oppgitt rekkevidde. Bilen har eit batteri på 64 KWh.

– Bilen hurtigladar vasskjølt, det vil seie at om det er varmt eller kaldt så har batteriet den gunstigaste temperaturen. Det gjer at batteriet får god utnytting. Det er berre denne og Tesla som ladar vasskjølt.

– Erstattar ikkje familie-SUV

Trass at det skjer mykje spanande innan elbilteknologi for tida, trur ikkje Idar Sølvberg at vi står framfor ei nærliggande totalforvandling av bilindustrien.

– Dei aller fleste eg veit om kjøper elbil av økonomiske omsyn. Så lenge myndigheitene gjev avgiftslette for elbilar vil interessa vere der. Samstundes må vi være så ærlege å seie at Kona Electric ikkje er ein bil som erstattar den store familiebilen med firehjulstrekk som kan trekkje tilhengar og campingvogn. I distrikts-Norge trur eg dieselbilen vil ha eit langt liv framleis. Vi skal hugse at også dieselmotorane utviklar seg og blir stadig meir miljøvenlege.