Nyhende

– Vi kjenner oss rett og slett ikkje igjen i den framstillinga som VG kjem med. Dei dreg oss fram som aktørar som opererer i ei gråsone, noko vi ikkje gjer. Målet vårt er å hjelpe kommunane til å gi innbyggjarane sine tilbod i tråd med det som dei har krav på.

– Ja, vi hjelper kommunar og tilsette med å skape og forbetre arbeidet med dei psykisk utviklinghemma. Vi jobbar med økonomiske perspektiv, men har også med faglege og organisatoriske perspektiv, forklarer dagleg leiar i Sødermann AS, Hilde Langtangen.

Ho legg vekt på at det ikkje berre handlar om økonomi. Det kan til dømes også handle om korleis ein organiserer eit fagleg tilbod, når det gjeld å yte tenester.

– Det som det handlar om for oss er å gi menneske med psykisk utviklinghemming eit godt tenestetilbod.

Har etisk ryggrad

Dagleg leiar avviser at dei i somme tilfelle kan ha strekt strikken for langt, og ho peikar på at deira rådgjevarar som er ute på den type prosjekt er helsepersonell som har etisk ryggrad.

– Vi er eit ungt selskap i vekst. Vi har vakse og utvikla oss saman med kundane våre. Dette er eit komplekst fagfelt og vi har hatt gode diskusjonar med kundane, også etiske refleksjonar, seier Langtangen. Ho fortel at dei no har fokus på å ha ein god dialog med kundane.

– Føler de dykk utrettmessig uthengt av VG?

– Vi kjenner oss ikkje igjen i den måten dei framstiller oss på. Vi har også fått mange tilbakemeldingar frå kundar som ikkje kjenner seg igjen i måten vi blir framstilt på i VG.

– Kva er det konkret i VG si framstilling de meiner er feil?

– Vi kjenner oss ikkje igjen i vinklinga. Og det er ein del ting som vi har formidla til VG som dei ikkje har teke med. Deira framstilling gir ikkje eit rett bilde av korleis vi jobbar. Dei påstår ting om korleis vi jobbar som ikkje er rett?

– Kva er det dei påstår som ikkje er rett?

– Det er inntrykket som blir gitt som ikkje er rett.

– Fryktar de negative konsekvensar for selskapet etter dei kritiske oppslaga i VG?

– Vi vil fremje vår bodskap og jobbe vidare med våre ting. Det som er viktig for oss er at kommunane skal vere i stand til å gje dei psykisk utviklingshemma eit godt tilbod.

– Er det kundar som har gitt beskjed om at dei ikkje lenger vil samarbeide med dykk som følgje av det som har kome fram i VG?

– Eg vil ikkje kommentere om kundeforholda.

Langtangen meiner at avsløringane i VG i Tolga-saka der brør urettmessig har blitt diagnostisert som psykisk utviklingshemma er bra.

– Vi set pris på dei avsløringane om VG har kome med. Det vi jobbar med er å hindre at slikt skjer, ikkje å utnytte systemet. Vi hadde håpa at denne saka opna opp for å fokusere på denne gruppa menneske, som ofte ikkje er så mykje i fokus, seier Langtangen. Ho viser til statistikk, mellom anna i NOU frå 2016, som handlar om psykisk utviklinghemma sine levevilkår, der det går fram at det finst mange fleire menneske med psykisk utviklinghemming enn det som er registrert. Det er mange der ute som kunne ha behov for eit tilbod, men som ikkje får det.

Dagleg leiar vil ikkje gå inn på kva metodar dei bruker i arbeidet opp mot kommunane, men seier at det mellom anna kan handle om godt tverrfagleg samarbeid.

– Korleis er stemninga hos Sødermann i dag?

– Stemninga er god. Vi står saman. Vi står støtt i det vi jobbar med, i vårt faglege utgangspunkt.