Tilrår redusert fartsgrense på Bjørlo

Nyhende

Bakgrunnen er at dei har fått førespurnad om vurdering av fartsgrense og fartsdempande tiltak på fv. 663 i Eid kommune, og då spesielt på Bjørlo.

– Etter vurderinga gjer vi framlegg om å setje ned fartsgrensa forbi Bjørlo, frå fartsgrense 80 km/t til 50 km/t i ei lengde på om lag 400 meter, skriv Vigdis Lobenz og Linn Kathrin Bakke i vegavdelinga til Statens vegvesen.

Strekninga der det er føreslege 50-sone er i utgangspunktet relativt kort, men dei forklarer at årsaka til dette er at det er i dette området bustadene står nærast fv. 663 og er mest samla, og at fartsgrensa såleis kan verte betre forstått og dermed respektert.

Det er regionvegkontoret som er vedtaksmyndigheit for fartsgrenser på riks- og fylkesveg. Høyringsinstansar i saka er politiet, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Eid kommune. Med bakgrunn i framlegget og høyringsinstansane sin uttale, skal regionvegkontoret gjere endeleg vedtak i saka.

Høyringsinstansane har frist til 18. oktober for å kome med sine fråsegner i saka.