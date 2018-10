Bil hamna i grøfta

Nyhende

Politiet fekk melding klokka 10.29 tysdag formiddag. Dei melder at det berre var føraren i 20-åra som var i bilen. Føraren verka uskadd, men naudetatane rykka likevel ut. Bilføraren vart vurdert av ambulansepersonell på staden, og vart sendt med ambulanse til Eid for sjekk. Politiet opprettar sak, men det er ingen mistanke om påverknad. Politiet opplyser på twitter at det så langt er ingen forklaring på hendinga.

Trafikken passerte fint forbi ulykkesstaden, som vert opplyst å vere ca tre kilometer frå «Grodås-krysset».