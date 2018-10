Skal lage show

Nyhende

Stjernekamp er i ferd med å dra seg til, og ein etter ein har artistane blitt stemt ut. Alexander Pavelich er ein av fire som er igjen i konkurransen, og laurdag blir det både hardrock og joik i Stjernekamp. Alexander, som har valt Enter Sandman av Metallica og My Home is My Heart av Jon Henrik Fjällgren, er først ute under begge sjangrane. Det Alexander gler seg mest til under laurdagens sending er hardrocken, der han skal fram med gitaren for første gong i konkurransen. Han hadde planar om å spele gitar under bluesen, men det vart Despacito, spanskpugging og dans i staden.

– Eg gler meg skikkeleg til hardrocken. Då får eg dra litt på, og få fram Malakoffanda. Det er jo den gamle gutedraumen å spele med pyro framfor eit stort publikum. Det blir ganske vilt, fortel Alexander og legg til at det er annleis å spele gitar på tv ettersom ein må framføre på ein heilt annan måte enn når ein speler live. Det har difor blitt mykje øving denne veka, trass i litt sjukdom.

– Det blir digg å endeleg spele litt gitar igjen, men gitarspelet må sitte som berre det. Eg har eit par vendingar som kan minne om Hetfield sjølv. Ein må huske å ha det skikkeleg gøy og lage eit skikkeleg show for det handlar sjuande og sist om akkurat det.

Når det kjem til joik har Alexander valt ein låt som han beskriv som «enkel og meir kommersiell i forhold til den tradisjonelle joiken», men også denne blir sjølvsagt gjort på Alexander sin måte.

– Eg vart coacha av Johan Anders Bær, og han meinte at eg måtte gjere det på min måte. Det blir episk under refrenget, fortel han og legg til at han håper å vekke litt kjensler hos folk.

Rørt av stemmene

Då Alexander takka ja til Stjernekamp var det i utgangspunktet for moro skuld. Det første målet han sette seg var difor å ikkje ryke først, deretter var det å kome til opera. No er målet å kome til semifinale og finale.

– Det har vore heilt vilt. Det har tatt over livet totalt, og eg hadde aldri trudd at eg skulle komme så langt. Eg håper at folk innser at det kan gå heile vegen. For meg er det ein siger å ha kome så langt allereie, og kvar veke er ein bonus, men no vil eg til semifinale og finale. Eg treng stemmene meir enn nokon sinne, og når ein ser på korleis det har gått med MGPjr så er det absolutt mogleg. Eg må berre gjere mitt beste. Ein må tørre å tenke at det kan gå, viss ikkje har ein feil innstilling, seier Alexander som oppmodar folk å stemme.

– Det er veldig gjevande og gøy at det er folk som heiar og stemmer på meg heile vegen. Eg blir heilt rørt og sett ut av alle som er trufaste og brukar fleire hundre kroner på at guten skal kome seg vidare. Stemmene betyr mykje for meg.

Kjem Alexander seg gjennom laurdagens program, ventar semifinale. Då blir det musikal og duett med ein tidlegare Stjernekampartist.

– Om eg kjem vidare til neste laurdag skal eg synge Maria frå West Side Story. Det trur eg blir veldig fint ettersom eg hadde rolla som Tony for elleve år sidan. Det blir også ein duett med ein tidlegare deltakar, og det eg kan seie er at det blir fyr og flamme, fortel Alexander.

Utfordringar

Gjennom vekene med Stjernekamp har artistane møtt på ulike utfordringar. Det mest utfordrande for Alexander har vore Hip Hop og opera.

– I utgangspunktet var det hip hop, for det hadde eg aldri gjort før. Men det vart noko eg gledde meg skikkeleg til og det var artig å vere ein rappar med attitude. Opera var også veldig utfordrande ettersom eg var sjuk. Det var ein skikkeleg prøvelse for eg haldt på å svime av under øvingane, fortel Alexander og legg til at på den andre sida så har det kjekkaste så langt vore soul.

– Soul var for meg vendepunktet i stjernekamp. Dei tre første sendingane fekk eg ikkje dei beste kritikkane i VG og Dagbladet. Eg fekk skjerpa meg litt, vart litt varm i trøya og det losna litt. Etter soul føler eg at det har gått veldig bra.

Planen vidare

Som Alexander sjølv seier, så har Stjernekamp teke over livet hans og dei siste vekene har vore fulle av øving, intervju, koreografi og sjølvsagt sending.

– Sambuaren min har vore ein helt. Ho har kjent på slitet ho også. Det tek på, men ho seier sjølv at det er verdt det. No er det maks tre veker igjen, og då er det hennar sin tur å slå seg litt laus og så får eg vere heimeverande, fortel Alexander og legg til at det fort kan bli ei veke med gaming når Stjernekamp er over.

– Eg har også lyst å ta meg ein tur til heim, for vi skal ikkje feire jul på Eid i år ettersom vi tek annan kvart år på Eid og Drøbak, fortel han.

Alexander skal også tilbake til studio og så blir det eit par låtar frå Lovespeake i oktober eller november, noko Alexander gler seg til. Om det skulle vere noko som dukkar opp av event, så får han ta det om det dukkar opp. Men det blir ikkje noko liveverksemd med det første.

– Eg jobbar litt som featurevokalist for ulike DJ-ar. Eg kjenner fleire som har vore med Kygo på turne, og det er ein slags draumetilvære, fortel Alexander og legg til at han har vore med å skrive ein del låtar med Alan Walker sitt team som blir spennande.