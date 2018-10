Nyhende

Vest politidistrikt melder på Twitter at det har vore eit samanstøyt mellom to vogntog på Strynefjellet. Samanstøyten har ikkje ført til noko personskade ifølgje lensmann i Eid, Tormod Hvattum. Lensmannen opplyser at uhellet skjedde mellom Ospelittunnelen og Gradfalstunnelen. Vegen mellom tunnelane er stengd og trafikken sperra.