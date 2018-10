God deltaking i Nordstrandsløpet

Nyhende

Denne helga gjekk Nordstrandsløpet av stabelen. Det var svært god deltaking i årets løp, noko som sjølvsagt kom av at medarrangøren til Fjellhug/Vereide il, Nordfjord Folkehøgskule, stilte mannsterke. Godt over 50 deltakarar stod på startstreken. Vinnar vart den unge, gode Håvard Klakegg (16) frå Jølster, og vinnartida hans var 21,57 i den nesten 6,5 kilometer lange løypa. Årets Nordstrandsløp var også det siste i Nordfjordkarusellen, og nummer ein, to og tre i kvar klasse vart premierte med eit lokale produkt frå Påldtun.

Resultat Nordstrandsløpet 2018

Arrangør: Fjellhug/Vereide