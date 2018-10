For alle nysgjerrige

I staden for at folk går å lure på korleis det blir, vil no folk få heilt konkret informasjon

Nyhende

– Alle reiselivsaktørane og alle som har interesse for reiselivet er velkommen til møtet for å diskutere korleis vi skal utvikle reiseliv som framtidsnæring i den nye kommunen, fortel Elin Paulsen.

Stad 2020 er i gong med eit arbeid med ein reiselivsstrategi for Stad Kommune, og møtet 2. oktober blir difor eit slags avspark for det arbeidet og arbeidet dei skal i gong med opp mot cruise 2019. Stad 2020 har med seg PwC frå Stryn som hjelp til med å leggje ein strategi og i tillegg har dei nedsett ei styringsgruppe med blant anna Eli Førde Aarskog og Alfred Bjørlo.

– Det er snakk om å kome med god og rett informasjon som igjen vil gje moglegheiter. I staden for at folk går å lure på korleis det blir, vil no folk få heilt konkret informasjon. Det er mange som lurer på om vi er klare, seier Eli Førde Aarskog.

– Mange lurer på kva det blir til, kva vi veit om cruiseanløpet i 2019, korleis ulike aktørar i Eid kan gjere seg klar og kva moglegheiter som kjem. Dette blir eit møte for alle dei som er nysgjerrige, interessert og har interesse av det store avsparket det blir for Nordfjordeid som cruisedestinasjon i 2019, legg Alfred Bjørlo til.

Todelt møte

Det er lagt opp til at møtet tysdag skal vere todelt. Både reiselivsprosjektet og Nordfjord som cruisedestinasjon vil bli diskutert.

– Den eine delen av møtet er oppsparket til det store reiselivsprosjektet og korleis vi kan løfte og gjere reiseliv til ei stor og god næring i nye Stad kommune. Den andre delen er det som går på cruisedestinasjonen Nordfjordeid og kva som skjer i 2019, forklarar Bjørlo.

– Det blir viktig å sjå på cruise på kort og lenger sikt. For ein ting er det som skjer no fram mot 2019, men så må ein sjå på korleis ein kan bruke cruise til å utvikle destinasjonen. Det kjem inn ei ny målgruppe og mykje folk som vi kan sy pakkar for rundt om i kommunen, så det handlar ikkje berre om å få skipa hit. Det handlar også om cruise i eit større perspektiv, legg Paulsen til.

Samfunnsutvikling

Paulsen, Aarskog og Bjørlo ser no fram til å få ein grundig strategi på plass for reiselivet i Stad kommune.

– Det er fantastisk at ein no får ta det så grundig og få ein skikkeleg strategi på det. Vi må nok erkjenne at det ikkje har vore noko profesjonell reiselivutvikling i midtre og ytre strøk her. Vi har alt å hente, seier Aarskog.

Ifølgje dei tre er dette eit samfunnsutviklingsprosjekt for framtida.

– Om ein lagar kjekke ting for turistar, så lagar ein også kjekke ting for dei som bur her, fortel Aarskog.

Saman håpar dei at folket skal gå saman og jobbe for fellesskapet.

– Dette er ei næring der det er viktig at folk forstår verdien av nettverk, jobbe saman og fellesskap. Reiseliv er ei næring der det ikkje er noko vits å ruge på sin eigen vesle skatt og tru at den blir best om ein held den for seg sjølv. Her gjeld det å samarbeide, seier Bjørlo.

– Vi håpar fleire ser moglegheiter no når vi får leggje ein langsiktig plan, legg Aarskog til.