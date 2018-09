Nye utfordringar for Alexander i kveldens Stjernekamp

Nyhende

I kveldens Stjernekamp skal Alexander Pavelich på scena med blueslåta «Crossfire» av Stevie Ray Vaughan.

I tillegg blir det gruppeoppgåve med dans, der han saman med Chris Holsten og Ulrikke Brandstorp skal danse til «Despacito».

Rekkefølgja på blues er:

1. Heine Totland: Let The Good Times Roll – B.B. King

2. Alexander Pavelich: Crossfire – Stevie Ray Vaughan

3. Ella Marie Hætta Isaksen: Further On Up The Road – Eric Clapton

4. Ulrikke Brandstorp: Evil Gal Blues – Aretha Franklin

5. Chris Holsten: Born Under A Bad Sign – Albert King

6. Ole Børud: I Love You More Than You'll Ever Know – Blood, Sweat & Tears

Gruppeoppgåve

Ulrikke, Chris og Alexander: Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

Ella Marie, Heine og Ole: Gangnam Style – PSY