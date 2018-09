Behov for krematorium

Nyhende

Eid eldreråd oppmodar Nordfjordrådet og alle kommunar i Nordfjord om seriøst å vurdere etablering av krematorium i regionen.

Framtidsretta samarbeid

– Vi ser for oss dette som eit framtidsretta samarbeid, uavhengig av vertskommune. Eit krematorium i Nordfjord kan føre til at heile Sogn og Fjordane og andre nære område vil ta dette i bruk på grunn av mindre avstand til slikt tilbod, argumenterer eldrerådet. Per i dag er næraste krematoria i Ålesund og i Bergen, noko som fører til lang transportveg og som gjer at mange kanskje kvir seg for å velje ei slik løysing.

Det var leiar Anne-Mari Aalberg som først kasta fram tanken, og ho har fått full tilslutnad frå dei andre i rådet om at dette er noko som ein bør går vidare med.

Klima og miljøutfordringar

Eldrerådet tenkjer også på klimautfordringar i framtida med mykje nedbør som kan føre til jordras/utglidingar som igjen kan gje fatalt utfall, spesielt for gravplassar som er lagde i skråningar.

Eit anna moment er at mykje nedbør kan føre til sig frå kyrkjegardar, som går i grunnvatn, drikkevatn eller område for matproduksjon og beiteområde.

Aalberg meiner vi må våge å snakke om at kroppane våre kan vere ei ureiningskjelde. Det er mange sjukdommar og medikament som følgjer med dei døde kroppane som ligg på gravplassane. Aalberg kjenner ei uro i høve antibiotika også kan ha opphav i alt som kjem sigande i både grunnvatn og sig til sjø, elver og matproduksjonsområde.

Eldrerådet tek til orde for at ein i tillegg til krematoriet bør byggje ein urnestad eller eit urnehus.

– Slikt bygg kan ha mange avlukke for urner, med plass til urna/minnegjenstand og bilete/plass til lys på utsida. Krematoriet eller eventuell urnestad kan òg ha eit kapell for bisetting/jordpåkasting/minnestund, foreslår eldrerådet. Dei sender sitt innspel vidare til kommunane med oppmoding både til Nordfjordrådet og alle kommunar om seriøst å ta eit standpunkt i denne saka.