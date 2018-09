Plan for næring og bustader i Teletunet

Nyhende

Norgeshus AS har på vegner av Hovden Eiendom AS utarbeidd eit framlegg til detaljreguleringsplan for Teletunet.

Formålet med planframlegget er å legge til rette for bustad og næring på eigedomen. I planen er det lagt inn rekkehus ved Osvegen og blanda føremål i dei to eksisterande bygga.

Saka vart tysdag lagt fram for teknisk- og samfunnsutvalet for vedtak om utlegging til offentleg ettersyn, og kommunalsjef Elin Leikanger påpeika overfor politikarane at når dei legg ei sak ut til offentleg ettersyn, bør ein meine at det er greitt.

Fleire av politikarane uttrykte bekymring med bakgrunn i plasseringa nær Plassen.

Sylvia Hammersvik (V) peika på at Teletunet ligg veldig nær opp til Plassen, som er eit kulturminne, kanskje ein av dei viktigaste delane av kommunen sin identitet, og som genererer utruleg mykje positivt for eidasamfunnet. Ho var bekymra for om det vil skje noko som kan påverke dette negativt.

Per Tore Borgund (Frp) ville ikkje vere med på å stoppe planane utifrå tenkte problemstillingar

– Så lenge det ikkje er i strid med overordna planar, er det ikkje noko i vegen for å legge det ut til offentleg ettersyn, påpeika han. Og det vart samrøystes vedteke.