Nedgangen i arbeidsløysa held fram

Nyhende

Det seier Tore Thorsnes, direktør for NAV Sogn og Fjordane i ei pressemelding og viser til at resultatet ved utgangen av september er 805 ledige i fylket, noko som gir ein arbeidsløyseprosent heilt nede på 1,4 prosent.

– Sogn og Fjordane er lågast i landet, som vanleg, med Troms og Oppland nærast med 1,6 prosent. Vi ser ein gledeleg sterk nedgang i arbeidsløysa på heile Vestlandet. Rogaland kan notere ein reduksjon på heile 2254 ledige siste året, og situasjonen i dette fylket er no tilnærma normal etter nokre krevjande år, fortel Thorsnes.

På landsnivå er arbeidsløysa redusert med 8 prosent frå september i fjor. Det er no 63 472 heilt ledige, tilsvarande 2,3 prosent.

Størst reduksjon i Hyllestad

12 av kommunane i Sogn og Fjordane har ein reduksjon i arbeidsløysa i september. Størst reduksjon har Hyllestad og Høyanger, med høvesvis 27 og 21 færre ledige enn på same tid i fjor.

9 av kommunane har ei arbeidsløyse på under 1,0 prosent. Aller lågast er Solund og Leikanger, begge med 0,5 prosent. I den andre enden finn vi Selje med 3,2 prosent og Bremanger med 2,7 prosent.

Positiv utvikling industri, bygg og anlegg

Industri, bygg og anlegg står for det meste av nedgangen i arbeidsløysa. Her er det til saman 65 færre ledige enn i september i fjor.

– Dette er mannsdominerte næringar, og difor ser vi også at menn totalt sett har ein reduksjon i arbeidsløysa på 19 prosent, mens kvinner har ein auke på 22 prosent. Auken blant kvinner er fordelt på fleire næringar, men er størst innan helse, pleie og omsorg, seier Thorsnes.

I september var det 34 heilt permitterte i Sogn og Fjordane. 20 av dei permitterte kjem frå fiskeindustrien.

Størst nedgang for dei over 40

Det er aldersgruppene over 40 år som står for nedgangen i arbeidsløysa. I dei yngre aldersgruppene er arbeidsløysa uendra eller litt aukande. Aldersgruppa 60 år og over har størst reduksjon med 19 prosent. Berre aldersgruppa under 20 år har ein auke, men det er svært få personar i denne gruppa. Det er store kjønnsforskjellar, då menn har ein nedgang i alle aldersgrupper over 20 år, mens kvinner har ein auke i dei same gruppene.

Færre ledige stillingar

Det vart registrert 322 nye ledige stillingar i september, ein nedgang på 26 prosent frå september i fjor. Nedgangen er størst innan bygg og anlegg. Det er flest nye ledige stillingar innan helse, pleie og omsorg og butikk- og salsarbeid.

– Hittil i år har stillingstilgangen auka med 9 prosent, så det er for tidleg å seie at dette er ein trend. Nedgangen kan vere litt tilfeldig, men det kan også vere arbeidsgjevarar som let vere å lyse ut stillingar fordi dei ikkje ventar å få kvalifiserte søkjarar, seier Thorsnes.

Kommune Heilt ledige % av arbeids- styrken Endring frå i fjor (tal) Endring frå i fjor (%) I alt 805 1,4 -42 -5 Flora 146 2,3 -20 -12 Gulen 14 1,1 2 17 Solund * 0,5 0 0 Hyllestad 13 1,9 -27 -68 Høyanger 33 1,6 -21 -39 Vik 10 0,7 -4 -29 Balestrand 4 0,6 -8 -67 Leikanger 6 0,5 -6 -50 Sogndal 39 0,9 -2 -5 Aurland 7 0,7 -5 -42 Lærdal 13 1,1 1 8 Årdal 25 0,9 -10 -29 Luster 16 0,6 -13 -45 Askvoll 17 1,1 -10 -37 Fjaler 9 0,6 -5 -36 Gaular 19 1,2 5 36 Jølster 18 1,1 1 6 Førde 103 1,4 9 10 Naustdal 23 1,5 0 0 Bremanger 49 2,7 1 2 Vågsøy 71 2,3 20 39 Selje 45 3,2 16 55 Eid 38 1,2 5 15 Hornindal 8 1,2 5 167 Gloppen 31 1,0 14 82 Stryn 46 1,2 10 28

Tabellen viser arbeidsløysa i kommunane i Sogn og Fjordane ved utgangen av september 2018. Kjelde: NAV