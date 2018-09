Nøgd med topp 30

Nyhende

– Eg er veldig nøgd med å kome blant topp 30. Det var 9800 påmelde i årets utgåve, så eg har kome bra langt, seier Alexa Valentina som gjekk ut av Idol onsdag etter tredje runde i Idol-bootcampen. Låtane Alexa har framført under Idol er Dancing On My Own, No One av Alicia Keys, Don’t Stop Believing og onsdag valte ho låten Alarm av Anne Marie.

– Eg valte å synge Alarm av Anne Marie, som er ein teknisk vanskeleg song. Eg sa under intervjuet før eg skulle synge, «det gjekk veldig fint på lydprøva, men i dag reiser eg heim. Snakkast». Eg følte det ikkje gjekk så bra, men eg var nøgd. Det er klart det var litt vemodig å gå ut, men samtidig var det heilt greitt for eg var så forberedt på det, fortel songtalentet smilande.

– Dommarane sa til meg at dei hadde krangla om eg skulle komme vidare i over ein halvtime, legg Alexa til.

På TV

Å sjå seg sjølv er ikkje kvardagskost for Alexa. Heilt i starten av Idol, var det veldig spesielt for songtalentet å sjå og høyre seg sjølv på TV.

– Alle høyrer si eiga stemme inn i hovudet, men så høyrer alle andre det på ulike måtar enn det ein sjølv gjer. Det verste er eigentleg å høyre si eiga stemme på TV. På TV har eg ei skikkeleg kraftig Nordfjord dialekt, og når det gjeld synginga så sit ein å pirkar litt på seg sjølv og kva ein kunne ha gjort annleis. Men alt i alt, er det veldig kjekt, fortel Alexa som to dagar før har fått mail om at ho er med i komande episode.

– Pulsen har stige når eg har fått mail to dagar før. Same dag som ein skal vere på, er pulsen på 130, ler ho.

Eit sirkus

Sjølve Idol opplevinga har vore spennande og lærerik for Alexa. Ho trekk fram spesielt det å sitte å vente og snakke med dei andre deltakarane som noko av det beste med konkurransen. Men også at det har vore ein draum å stå på scena med 5000 støttande publikummarar. Men Idol har også vore utfordrande, ifølgje Alexa.

– Du må prestere kvar gong for å halde deg i konkurransen. På audition var det mange ok songarar, men så blir det topp 100 og då kan alle synge. Så er det topp 60 og då kan verkeleg folk synge. Så er det topp 25 og det er heilt sjuke folk som står på scena.

– Idol er eit sirkus. Ein klarer nok ikkje å tenkje seg til det, fortel Alexa som legg til at ho er glad ho ikkje kom til topp 10 og sirkuset og presset som følgjer med.

– Under live sendingane bur ein i Oslo og ein deltakar går ut kvar veke. Om eg hadde kome så langt hadde lærlingtida mi blitt utsett, og hunden som eg akkurat har fått måtte ha vore heime medan eg var i Oslo. Alexa skulle gjerne ha kome til topp 15, men er godt nøgd med å kome blant topp 30. Då ho melde seg på Idol var målet å kunne få kontaktar utanfrå produksjonen som kunne hjelpe med å gje ut musikken hennar.

– Om eg hadde vunne Idol, hadde eg ikkje kunne gjett ut musikk på to år, eg hadde ikkje kunne samarbeide med dei eg ville. Eg er difor svært nøgd med å ha fått vist andletet mitt så mykje at folk kjenner meg igjen og tar kontakt med meg.

Spennande tid

No som Idol er over for Alexa sin del, har ho planen vidare klar. Ho skal jobbe på Elektro fram til 2020, og fullføre lærlingtida. Når det gjeld musikken, kan ho avsløre at det blir samarbeid med lokale artistar, og stille opp i diverse oppdrag som bryllaup og gravferder. Alexa har også fått tilbod om eit samarbeid med eit band frå Austerrike, som ho driv å vurderer.

– Det er kjekt å få merksemd og positive tilbakemeldingar frå folk.