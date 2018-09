Eldrestatsråden opna ny fløy på legesenteret

Nyhende

Fløyen som vart opna tysdag har hatt ein prislapp på fire millionar kroner. Den inneheld seks kontor, to kontor til dei to sjukepleiarane som no er tilsette i den nye tenesta helseteam. Eitt kontor til turnuslege, eitt kontor til psykolog som er ei interkommunal teneste, eitt kontor til fagleiar og eitt kontor som kan nyttast av behandlar/ambulansepersonell.

19 arbeidsplassar

Etter opninga er det i dag 19 arbeidsplassar ved Eid legesenter.

–Eg vil seie at vi har eit sterkt fagmiljø beståande av åtte legar, ein av dei kommuneoverlege, ein turnuslege, psykolog, to sjukepleiarar i primærhelseteamet, i Tillegg er det sju damer med høg kompetanse på fleire område som har sin arbeidsplass på Eid Legekontor, seier Linda Gotteberg, som har administrativt ansvar for legetenesta, samt helsestasjon, frisklivssentral og rus/psykiatri.