– Noko må gjerast no

Nyhende

Då oppvekst – og kulturutvalet i Eid var på synfaring på Nordfjordeid skule onsdag fekk dei orientering om korleis skulen ser for seg framtida – i år 2025.

– Vi har mest truleg elevtalsauke. Det er behov for utbygging og renovering av dagens skule, sa rektor Eikås. Ho ser det som sannsynleg at det i framtida vert tre parallellar pr. trinn om elevtalsauken held fram i same tempo som no.

– Då må også talet stillingsheimlar aukast i takt med elevtalet, poengterte ho.

Stort behov

Det er spesielt klasseromma mot vest – den eldste delen av skulen – det er største behov for å få gjort noko. Her finn ein dei minste klasseromma, og her kan det vere 50–55 elevar i garderoben.

– Og kor store skal klassene vere? Vi har ikkje ei norm for kor mange elevar ein kan ha i ein klasse. Det handlar om å drive god undervisning, ikkje berre at elevane må sitte på stolen sin fordi det er trongt. Det er lite heldig. Vi har ein del elevar som treng litt avkopling i grupperom, påpeikte ho. Eikås meiner det hadde vore ideelt at det var laga to grupperom per klasserom.

Ho var klar i si tale til politikarane at det er heilt naudsynt med fleire rom på Nordfjordeid skule.

Ingenting

Ho viste politikarane rundt, og på uteområdet midt i skuleområdet konstaterte rektor at her manglar det meste.

– Akkurat her er det 100 elevar som oppheld seg i friminutta, og her er ingenting for dei, sa rektor. Også små garderobeforhold vart vist fram på skulen.

Overfor Fjordabladet var det fleire av politikarane som uttrykte stor forståing for at noko må skje på Nordfjordeid skule, både med tanke på utbygging og uteområdet.

– Om de fekk velje, vil de byggje ny skule eller byggje på det vi har?, spurde utvalsleiar Knut Tore Nes Hjelle.

– Vi ligg sentralt både med skulen og området. Største utfordringa her er at ein ikkje kan ta særleg meir av uteområdet, sa ass. rektor Peder Felde.

– Om vi skal byggje i høgda må vi undersøke om der er grunnforhold for det, sa kommunalsjef Harald Sivertsen. Han meinte også at om ein byggje lite fordi det knipe, så vil det veldig fort bli for lite.