Fleire vegar er stengde på grunn av steinras

Nyhende

Statens vegvesen melder at Rv 15 Oppstryn, på strekninga Stryn - Lom er stengt inntil vidare på grunn av steinras.

Politiet melder om at raset gjekk over vegen ved Fosnes. Ein bil vart teken av raset. Det var to personar i bilen. Begge kom seg ut. Ingen andre har vore i raset.

Også på Rv 15, Langvatn, på strekninga Strynefjellet er vegen i følgje Statens vegvesen stengt inntil vidare på grunn av steinras.

Ras ved Skatestraumen

På FV616 Nygårdsneset ved Skatestraumen har det gått eit ras over vegen. Politiet melder at det er om lag 15 meter breitt og 1,5 meter høgt. Ingen er teken av raset, men det sperrar vegen, melde politiet i morgontimane i dag.

Ras i Hyen

Hope - Hyen, på strekninga Storebru – Sandane er også stengt på grunn av steinras.

Nrk skriv at politiet og vegvesenet fryktar at det kan gå fleire ras.