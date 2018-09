Rosa Sløyfe-aksjon i Måløy

Nyhende

For 7. året på rad blir det motbakkeløp til inntekt for aksjonen.

– Vi legg Rosa sløyfe-dagen til førstkommande laurdag for å unngå at arrangementet kolliderer med haustferien. Og på den måten får vi fleire aktive denne dagen i slutten av september, og fleire som støttar Brystkreftforeininga, smiler ho.

Tennebø håper at mange eidarar tar turen til Måløy for å vere aktive for ei god sak.

– Dei som har lyst, kvinner og menn, gamle eller unge, kan bli med på Motbakkeløp til Lisjehornsvatnet som er eit kortare løp frå torget eller frå stadion og halvveis til Veten.

–Viss du vil du ha ein større fysisk utfordring kan du delta på Veten Opp, forklarer Tennebø og legg til at dette er eit motbakkeløp som går frå torget i sentrum til Veten 615 m.o.h, det vil seie eit løp på 3,26 km.

I år vil vi og ha Rebusløp i sentrum for barn. Det blir kjekke spørsmål og utfordringar gjennom heile sentrum og vi håpar mange barn vil vere med på dette.

Fakta om Rosa sløyfe-aksjonen

Rosa Sløyfe er ein internasjonal folkebevegelse, og i Noreg står Brystkreftforeininga og Kreftforeininga saman om aksjonen.

Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftramma, spre informasjon og å auke kunnskapen om brystkreft.

Rosa sløyfe-aksjonen blir markert verda over kvart år i oktober.

Tema for året er seinskader etter brystkreftbehandling.