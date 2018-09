Nokre får ei overrasking

Nyhende

Det seier Rune Grimstad, prosjektleiar for «Automatisk Målesystem» (AMS) i Sogn og Fjordane Energi Nett.

–Poenget her er at straumrekning ikkje blir høgare fordi husstandane får ny sjølvavlesande straummålar. Men straumrekninga kan for enkelte bli litt høgare for vi no skiftar ut dei gamle manuelle målarane med nye digitale målarar som er heilt nøyaktige, seier Rune Grimstad.

Saktare og saktare

Ein gamal manuelle målar har ein tendens til å gå saktare etter som åra går, fordi lager blir slitne og at ein ikkje får eit nøyaktig forbruk. Det kan ein med dei nye digitale målarane som ikkje har beveglege delar. Eit anna forhold som kan spele inn er at folk ikkje har lese av straummålaren sin på lang tid. Kraftselskapet har difor stipulert forbruket. Eit stipulert forbruk frå kraftselskapet si side kan vere stipulert for lågt. Då kan det fort bli ei ubehageleg overrasking når målaren blir lest av i samband med utskiftinga. Når ein no får målarar som har ei nøyaktig avlesing, vil ein betale for det forbruket ein har, og då kan sjølvsagt straumrekninga vere litt høgare enn det ein er vand med, seier Grimstad.

–Men som sagt så er det ikkje målarskifte som er årsak til at straumrekninga endrar seg, det heng nøye saman med at ein no får lese av det nøyaktige forbruket.

Legeattest

–Vi har fått ein del spørsmål om folk kan seie nei til utskifting av sjølvavlesande målarar?

–Ja ein kan seie nei dersom det kan dokumenterast med legeattest at ein får ein dårlegare kvardag. Helsedirektoratet har sagt at det er ikkje er stråling som er farleg for menneske i samband med dei sjølvavlesande målarane. Men vi skal ha respekt for at enkelte likevel føler angst for stråling. Vi overprøver ikkje ein legeattest, seier prosjektleiaren.

25.000 målarar

–Arbeidet med å skifte ut alle målarane har gått føre seg ei stund. Kor mange målarar er det som skal skiftast ut, og når reknar de med å vere ferdige?

–Vi reknar at vi har rundt 25.000 målepunkt innanfor vårt område, som mellom anna omfattar Askvoll, Florø, og Nordfjord inklusive Bremanger. Arbeidet med å skifte ut dei gamle målarane starta opp i mars, og vi reknar med at vi skal ha skifta ut brorparten når vi kjem til november.

Time for time

–I den foldaren som straumkundane til SFE frå når dei skiftar målar, står det noko om at ein kan følgje med forbruket time for time. Kva er poenget med det, er det ulik pris på straumen på ulike tidspunkt av døgnet?

–I dei nye målarane er det ein dataportal som den enkelte kan be kraftselskapet opne, slik at ein kan kople opp ei datamaskin for å følgje med i sitt eige forbruk. I dag har ikkje SFE nokon tariff for privatkundar der ein har ulik pris til ulike tidspunkt av døgnet. Vi reknar vel med at denne type tariffar kan kome i framtida. Då kan det kanskje vere interessant å følgje med på eige forbruk, og bruke straum på tider av døgnet når den er billegast. Men i dag er ikkje det noko poeng, seier Rune Grimstad.