God opplagsvekst for Fjordabladet

Nyhende

I dag la Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ut ferske opplagstal for 1. halvår 2018. Det er første gong at opplagstala vert presentert på hausten.

Fjordabladet hadde første halvår i 2018 eit nettoopplag på 2.641. Papiropplaget er på 2.236 og det digitale opplaget er på 2.526. Det er 171 fleire abonnentar enn i 2017, eller ein opplagsvekst ppå 6,92 prosent auke. Ingen andre av dei elleve avisene i Sunnmørsposten sitt konsern har sterkare vekst enn Fjordabladet.

–Vi opplever for tida stor vekst i abonnentar for Fjordabladet, noko som er svært gledeleg. Trenden er tydeleg: Folk vil ha god lokal journalistikk både på papir og nett. Vi har ein fantastisk stab som står på. Vi jobbar stadig med å auke kvaliteten, noko vi no ser gir resultat, seier redaktør Ingebjørg Nilsen Stokkenes.

Nye abonnementspakkar

–Det vi opplever er i tråd med ei utvikling vi har sett over fleire månader. På eit overordna nivå så handlar det om nye abonnementsmodellar som er utvikla i konsernet, som avisene har tatt i bruk, og ikkje minst som lesarane er interessert i. Når det gjeld Fjordabladet spesielt, så har hatt ei god utvikling over tid, og det er svært gledeleg, seier Lidvar Flydal, styreleiar i Fjordabladet.

Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane er det åtte lokalaviser. Seks av avisene har opplagsvekst. Firda (Førde) er den avisa som har nominell størst vekst i opplaget, med 431 (4,0 %). Fjordabladet har størst prosentvis vekst med 6,92, og saman med Fjordenes Tidende nest størst nominell veks med 171. To av avisen har nedgang i opplaget frå 2017 til 1. halvår 2018. Størst nedgang har Sogn Avis med -575 (-7,0 %). Ytre Sogn har ein nedgang på -45 (3.18%)

Laussal

Når det gjeld laussal er Fjordenes Tidende den einaste av avisene i Sunnmørsposten konsern som har auke. Avisa har auka laussalet frå 246 til 250. Fjordabladet har ein nedgang i laussalet frå 117 til 116. For andre tal viser vi til tabell for Sunnmørsposten konsern avisene.

Avis 2017 ½ år 2018 Endring Tal Endring Prosent Papir Digital (*) Sunnmørsposten 24419 25080 661 2,71 19466 24474 Vikebladet 3660 3912 252 6,89 3194 3817 Møre - Nytt 4560 4629 69 1,51 4032 4525 Sunnmøringen 1648 1682 34 2,06 1487 1603 Fjordingen 3734 3763 29 0,78 3149 3658 Fjordenes Tidende 4472 4643 171 3,82 3663 4779 Fjordabladet 2470 2641 171 6,92 2236 2526 Dølen 3568 3691 123 3,45 3217 3496 Fjuken 3619 3686 67 1,85 3298 3554 Vigga 2059 2109 50 2,43 1937 2017 Vestlandsnytt 4360 4208 -152 -3,49 4095 3986

Tabellen viser opplaget for alle avisene i Sunnmørsposten konsern frå 2017 til 1. halvår 2018. (*) Alle våre produkt er digitale eksklusive laussal.

Avis 2017 ½ år 2018 Endring Tal Endring Prosent Frida 10944 11375 431 4,0 Firda Tidend 2853 2875 22 0,77 Firdaposten 4749 4882 133 2,8 Fjordabladet 2470 2641 171 6,92 Fjordenes Tidende 4472 4643 171 3,82 Fjordingen 3734 3763 29 0,78 Sogn Avis 8772 8197 -575 -7,0 Ytre Sogn 1415 1370 -45 -3,18

Tabellen viser opplagsutviklinga for avisene i Sogn og Fjordane frå 2017 til første halvår 2018.