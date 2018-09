Stengde vegen i ti timar

Nyhende

Å køyre på GPS løner seg ikkje alltid. Det fekk ein aust-europisk trailersjåfør erfare då han måndag morgon tok vegen over Heggjadalen mot Volda. Den store traileren kom berre nokre hundre meter opp i bakkane mot Heggjadalen før uhellet var ute. Om det var vegkanten som gav etter på den smale vegen, eller det var sjåføren som ikkje greidde å halde seg midt i vegen skal ikkje vi ha sterke meiningar om, men uhellet førte til at han vart ståande fast og ikkje kom seg av flekken på ti timar.

Burde vore skilta

I følgje lokalkjende i området, er ikkje traileren som køyrde seg fast måndag, den første som har nytta vegen over Heggjabygda for å kome seg til Volda. Mange er heldige og greier å kome seg over, men det er med høg risiko med ei trekkvogn og hengar som er 2,5 meter breie på ein veg som berre er knappe tre meter brei. Under dei føresetnadane skal ikkje sjåføren gjere mange feil før det blir bråstopp. Kvifor denne og liknande vegar ikkje er skilta med åtvaring om at dei ikkje høver for større køyretøy, er rimeleg uforståeleg, iallfall så lenge ein veit at mange, spesielt utanlandske, trailersjåførar køyrer på GPS.

Hell i uhellet

Denne gongen hadde sjåføren av vogntoget flaks. Hadde vogntoget velta, og det var på hogg og belegg at det ikkje skjedde, ville det gått skikkeleg ille. I svingen der hjula på hengaren kom utforvegen er det ei sterk hellande skråning på rundt nokre meter. Slik sett hadde den austeuropeiske sjåføren hell i uhellet.