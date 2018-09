Kan bli fleire kommunale arbeidsplassar i Selje

Nyhende

Under møte i Partssamansett utval/Fellesnemnda for Stad 2020, blei det torsdag bestemt første organisasjonskart for den nye kommunen.

Dette omfattar dei fire kommunalområda oppvekst og opplæring, helse og omsorg, areal og eigedom, kultur og samfunn. Det er bestemt at kommunalsjefane for desse områda skal lokaliserast til Nordfjordeid. Det er altså dei administrative funksjonane på kvart område som blir på Eid.

Eit unntak er lokal samfunnsutvikling som ligg under område kultur og samfunn. Denne oppgåva skal vere i Selje.

Leiar i Felllesnemnda, Stein Robert Osdal, vil gjerne understreke at det er mange kommunale oppgåver og arbeidsplassar som enno ikkje er fordelt.

–No har vi fordelt dei administrative funksjonane. Seinare skal vi ta føre oss dei operative tenestene, og det er slett ikkje bestemt at alle dei skal leggjast til Nordfjordeid. Då kan det vere like naturleg at Selje får nokre av desse arbeidsplassane, seier Osdal.