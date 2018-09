Diskuterer hamnesamarbeid

Nyhende

Fredag var kommunane Flora, Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Gloppen og Stryn samla på Sandane for å diskutere korleis ein skal organisere hamnene i framtida. Bakgrunnen er mellom anna at fire av kommunane skal slå seg saman; Flora og Vågsøy, Eid og Selje.

Stein Robert Osdal, ordførar Selje kommune, Alfred Bjøro, ordførar Eid kommune, Sven Flo, ordførar Stryn kommune, Leidulf Gloppestad, ordførar Gloppen kommune, Ola Teigen, ordførar Flora kommune og Kristin Maurstad, ordførar Vågsøy kommune har etter møtet sendt ut ei pressemelding der dei skriv at det vart bestemt at eigarane i form av ordførarane skal møte kvarandre så snart det let seg gjere. Ein vil sjå nærare på korleis kommunane kan arbeide vidare med tanke på hamnesamarbeid og kva alternativ for organisering som kan vere aktuell.

Flora Hamn KF er eigd av Flora kommune. Nordfjord Havn er eit interkommunalt samarbeid etter eigen lovheimel.

– Alle involverte ser eit betydeleg utviklingspotensiale. Mykje av utviklinga i marine og maritime næringar treng kaier og landareal. Dette er ei utvikling kommunane enkeltvis og som region ønskjer å ta del i. Ei framtidig organisering av hamnene vil vere viktig med omsyn til korleis vi kan handtere utviklinga, skriv ordførarane mellom anna i pressemeldinga.