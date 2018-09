Hadde 1,86 i promille

Nyhende

Ein mann i slutten av 20-åra frå ytre Nordfjord er i Sogn og Fjordane tingrett dømd til 26 dagar i fengsel. Han må også betale 60.000 kroner i bot – subsidiært 15 dagar i fengsel, og han mister førarretten i to år. Det var i februar i år at han køyrde bil trass i at han var påverka av alkohol. Blodprøve viste 1,86 i promille. Tiltalte huskar ikkje sjølv hendinga, men vitner såg han hoppe ut av bilen før den køyrde i grøfta.