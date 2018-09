Etterlyser frivillige

Nyhende

Internasjonal kafe har vore eit fast innslag på Eid over lang tid, men frå litt før påske vart det stopp.

– Det skjedde noko med alle frivillige, av naturlege årsaker. Vi har slite med å få frivillige til å stille, og fekk ikkje til å drive lenger, fortel Inger Johanne Brekke og Are Fagerli.

Saknar kafeen

Kafeen er no etterlyst frå innvandrarar, om å kome i gang ijen.

– Dei saknar den, seier Brekke og Fagerli. No etterlyser dei fleire frivillige.

– Dette er eit lavterskel tilbod kvar torsdag kveld. Her spelar ein gjerne spel, noko som er ein fin integreringsmåte. Kravet til å kome på kafeen er at alle må snakke norsk, fortel dei.

Må snakke norsk

– Vi ser kor viktig det er at dei lærar seg norsk for å bli integrerte, seier Fagerli. Han poengterer at kafeen er eit frivillig tilbod i Røde Kors, og at ein ikkje treng å vere medlem for å vere frivillig.

– Men kanskje kan du avsjå to timar som frivillig annankvar torsdag. Vi håper å få til ein turnus, så slepp ein å stille så ofte. Til fleire til betre er det, og målet er å få ei gruppe ein kan spele på. Det er ikkje noko anna krav, fortel Fagerli. Kanskje kan det vere aktuelt både for passive Røde Kors-medlemmar eller andre. Ønskjet er å ha med frivillige i spreidd alder, gjerne også norsk ungdom.

– Alle aldersgrupper er velkomne. Kafeen er både for flyktningar og arbeidsinnvandrarar, og har vore ein fin arena for å lære seg betre norsk og bli kjende på tvers. Integrering er ingen enkel sak. For oss norske frivillige er det fin å bli kjent med våre nye landsmenn, deira kultur og kva dei har vore gjennom, fortel dei.