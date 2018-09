–Vêrforholda krev gode dekk

Nyhende

I tillegg fekk eitt køyretøy fekk bruksforbod på grunn av at to dekk var under lovleg mønsterdjupne. Eitt køyretøy fekk bruksforbod på grunn av folie på sideruter framme. Eitt køyretøy fekk skriftleg mangel på grunn av defekte lys.

I rapporten etter kontrollen i Stryn fredag kveld skriv kontrollørane til Statens vegvesen at det kan sjå ut som om mange ynskjer å slite sommardekka heilt ut før dei skal skifte til vinterdekk.

–Vêrforholda vi har no på hausten, krev gode dekk med godt mønster, seier kontrollørane i rapporten. Totalt vart 390 køyretøy kontrollerte.