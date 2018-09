Tilrår at klagen frå Nordfjordeid senter vert avvist

Nyhende

Nordfjordeid Senter AS har klaga på vedtaket om å gje rammeløyve til oppføring av butikk, tankanlegg og storbilparkering i Eid næringspark på Myklebust/Stokkenes.

Teknisk- og samfunnsutvalet i Eid skal i møte tysdag behandle klagen. Rådmannen tilrår at klagen vert avvist med bakgrunn i at klagar ikkje er part i saka eller har rettsleg klageinteresse. Rådmannen støttar seg på utgreiing og konklusjon frå advokatfirma Harris.

Klagar, Nordfjordeid Senter AS, er ei samanslutning av handelsverksemder i Eid, der ingen av medlemmene er naboar til tiltaket eller part i saka. Etter rådmannen si vurdering framstår innhaldet i klagen som relatert til konkurransesituasjon for detaljhandel på Nordfjordeid. Harris konkluderer med at det ikkje vil vere sakleg å legge vekt på innvendingar av konkurransemessig art i ei byggesak, når tiltaket følgjer føremålet i reguleringsplanen. Slike omsyn kan då heller ikkje gje rettsleg klageinteresse.

