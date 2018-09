Nyhende

Skulane opplever at mange barn og unge opplever at angst, depresjonar og psykiske vanskar gjer kvardagen deira utfordrande. Barn og ungdomar opplever mange krav, forventningar og kritikk, anten utanfrå eller frå seg sjølv. Dette gjev forventningar om å strekke til, yte og levere.

Nytt for denne generasjonen av barn og unge, er den ekstreme påverknaden frå sosiale media som til dømes Snap, Instagram og Facebook. Dei er ein generasjon som jaktar på «likes» og anerkjenning. Det er ikkje lenger greitt å vere bra nok, ein skal vere perfekt.

Lurt å dele tankespinn

Hovudinnleiar under temadagen om psykisk helse var Inge Nordhaug. Han er utdanna klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri.

Inge Nordhaug tok utgangspunkt i at alle har ei psykisk helse, og at psykisk helse handlar om korleis ein handterer tankar som kjem. Det er ikkje nødvendigvis det som skjer med oss som skadar oss, men korleis vi handterer det. Det går an å prosessere det på ein måte, slik at det blir annleis enn ein skade.

– Går du og tenkjer intenst på noko, er det ganske lurt å dele det med nokon, var eitt av råda til elevane frå Nordhaug.

Finne ein balanse

Ungdomsåra er ei overgangstid. Du vil gjerne vere lik dei andre og samstundes vere unik. Utfordringa er å finne ein balanse, poengterte han.

Nordhaug la i sitt foredrag til vidaregåandeelevane i 3. klasse mellom anna vekt på dei utfordringar som høyrer russetida til. Ein del blir skada i russetida. Korleis unngå at dei dumme tinga skjer?

Nordhaug oppfordra ungdommane til å passe godt på kvarandre, å vere kamerat og ikkje forlate andre åleine i ein utsett situasjon.

Gruppemoral

Han peika også på at vi alle har ein moral som gjer at vi let vere å gjere ting. I ei gruppe kan det danne seg nye moralsett. Eigne grenser kan bli utfordra, og ein kan bli med på ting som ein elles ikkje ville ha gjort. Dette er det viktig å vere bevisst på.

Det går an å få det betre

Nordhaug viste at det er gradar av vanskar, og at det i mange tilfelle går an å få det betre. Dei fleste har ein eller anna fobi, til dømes for edderkoppar og slangar, dette er ifølgje Nordhaug angstar det er relativt lett å rydde opp i.

Sosial angst er noko verre, men også det kan ein få hjelp til å meistre. Også når det gjeld sjukleg angst er det normale psykologiske ting som er indre drivarar.

Tren, sov og syng

Dei som har gjort noko gale mot nokon bør gå og be om orsaking. Begynn å øve på det, oppfordra Nordhaug.

Det er heller ikkje så dumt å vere i god form. Det er sunt å trene, men det kan også bli for mykje, at ein spring frå problema sine.

Musikk er kongevegen til god psykisk helse. Han peika på at dei som syng i kor lever lenger enn andre.

Å bruke tid på dataspel treng ikkje å vere problematisk, men dersom spelar så mykje at det går ut over det sosiale livet, at ein trekkjer seg tilbake, er det ikkje bra.

Det er viktig å få nok søvn, Om natta blir celler aktive og reinsar hjernen. Søvnhygiene er ein viktig del av psykisk helse.

Utviklar oss i samspel

- Vi utviklar oss i samspel med andre. Siri Sandvik, overlege på Nordfjord BUP, la i sitt foredrag vekt på at vi utviklar oss, vår personlegdom, i samspel gjennom heile livet. Menneskehjernen treng å vere i samspel med andre for å utvikle seg. Små barn treng å få passeleg med respons, mat når dei er svoltne og dei treng kos. Også ungdom og vaksne treng å få respons på det ein gjer.

Bra med faste rutinar

Å ha god psykisk helse handlar om å ha det relativt bra med seg sjølv og omgjevnadene. Å kunne handtere livet.

Sandvik peika i sitt foredrag på at det er ein del ting som kan hjelpe oss til å få betre psykisk helse.

Rutinar og eit regelmessig liv er gunstig. Søvn og døgnrytme er viktig. Å få nok søvn og på rett tidspunkt av døgnet. Sunn mat er bra, og det er bra å ha nokon som bryr seg om ein og å ha nokon å bry seg om.

Dårleg søvnrytme, rus og vanskelege opplevingar er faktorar som kan gje større fare for dårleg psykisk helse.

Genetikken spelar også ei rolle, spesielt når det gjeld korleis ein handterer dei vanskelege opplevingane.

Om det ikkje går over

– Ein treng hjelp dersom ein går og kjenner på at ein ikkje har det bra og at det ikkje går over. Om ein har problem med å handtere livet sitt. Av og til ser ein det ikkje sjølv, forklarte Sandvik.