Inviterer inn fleire medeigarar

Nyhende

Nyleg vart den første norskproduserte kremlikøren Fjording lansert. Den er basert på norsk potetsprit, med smak av karamell og hasselnøtt. Likøren er produsert på Sandane.

Dagleg leiar og styreformann i Fjording AS, Øyvind Løkling melder om at kremlikøren Fjording har bra vind i segla, og at dei er i ferd med å førebu seg på forventa vekst i 2019.

Selskapet ønskjer no å invitere inn fleire medeigarar og kjem til å gjennomføre ein folkefinansieringskampanje på plattforma folkeinvest.no. Plattforma fungerer som ein brubyggar mellom oppstartsbedrifter med gode idear og kapitalbehov, og folk som tradisjonelt ikkje har hatt tilgang til å investere i slike selskap. Kampanjestart for emisjonen er fredag 21. september.

Løkling er utdanna sivilmarknadsførar frå BI/NMH og har bakgrunn som dagleg leiar i byrå, samt som konsulent, prosjektleiar og salssjef.